Il 1996 è un anno difficile da dimenticare per i tifosi dell’Empoli. L’accoppiata promozione in Serie B – Coppa Italia rimarrà uno dei capitoli più belli dell’intera storia azzurra. Quel doppio successo, certamente inaspettato, rappresentò il trampolino di lancio per le stagioni successive. A partire da quella seguente, che ci vede catapultati in Serie A dopo un doppio balzo. Ripercorriamo quelle settimane magiche attraverso una storia divisa in quattro puntate.

Il primo successo a Modena

Si dice che in fondo ogni viaggiatore abbia un luogo del cuore. Un posto sicuro, nel quale rifugiarsi e sentirsi come a casa. Nella stagione 1995/96 quel luogo diventa casualmente, per l’Empoli, lo stadio Braglia di Modena. Il 6 aprile gli azzurri affrontano il Modena dopo l’improvvida sconfitta casalinga contro la SPAL. Un vero e proprio scontro diretto, visto che prima del match le due squadre erano appaiate – al secondo posto dietro la capolista Ravenna – e adesso i ferraresi hanno guadagnato tre punti di vantaggio. Serve una reazione immediata. Dal canto suo il Modena ha 33 punti e non può dirsi ancora tranquillo: sarà una partita insidiosa.

Le premesse della vigilia si rivelano esatte, visto che i due gol che decidono la sfida – e che portano la firma di Puccinelli ed Esposito – arrivano nella seconda parte della ripresa. Lo stop contro la SPAL avrebbe potuto minare l’animo e la fiducia dei ragazzi di Spalletti, ma il successo di Modena lo fa sembrare un semplice incidente di percorso che può capitare, nell’arco di una stagione così difficile ed equilibrata. L’Empoli dimostra di essere ancora vivo e di credere fermamente nella promozione.

L’Empoli è in ballo per la doppietta

In mezzo alla settimana, quando le energie dovrebbero essere catalizzate interamente verso la gara col Saronno della domenica successiva, l’Empoli va a Ravenna per la semifinale di andata di Coppa Italia. I romagnoli sono i primi della classe e, trascinati da Schwoch, godono di un certo vantaggio nel pronostico. Tuttavia, gli azzurri non vogliono lasciare niente per strada. Per loro il mercoledì di coppa non rappresenta una scocciatura dalla quale liberarsi il prima possibile. Anzi, comprendono che è l’occasione per vincere un trofeo, cosa non usuale per un calciatore di Serie C. Va bene, non è la Coppa principale e non vale quanto una promozione in B, ma è sempre un trofeo. E loro vogliono dare tutto per raggiungere tutti gli obiettivi possibili.

E forse è proprio questa maggior “fame” che permette agli azzurri di sconfiggere i ravennati, grazie a un lampo di Balesini. Nel frattempo il campionato propone una doppia sfida casalinga, contro il già citato Saronno e contro il Leffe. Le due formazioni lombarde sono impelagate nelle parti basse della classifica e quindi, stavolta, la concentrazione dovrà essere altissima per evitare di sottovalutare l’impegno. Contro il Saronno giunge una vittoria sofferta, in rimonta, con Esposito e Puccinelli che ribaltano l’incontro solo a pochi minuti dalla fine. Contro il Leffe, già quasi spacciato, il successo è più rotondo, ma solo perché Dal Moro trova all’88’ la sua personale doppietta.

In finale di coppa; e in campionato..

Giovedì 25 aprile l’Empoli ha di fronte il Ravenna per il ritorno di Coppa Italia. Può naturalmente contare su due risultati su tre, ma non deve abbassare la guardia, perché il Ravenna non si arrenderà tanto facilmente. È pur sempre la capolista del Girone A e ha calciatori in grado di ribaltare la partita. Dal canto suo l’Empoli sta vivendo un momento di grande fiducia. Le tre vittorie consecutive in campionato hanno spazzato via i dubbi del post-SPAL e rilanciato le ambizioni di Baldini e compagni. L’Empoli dimostra un buon piglio, ma la gara rimane bloccata per larghi tratti. Lo 0-0 iniziale si mantiene fino al 70′, quando Esposito segna il gol che sembra decisivo. Sembra, perché al 83′ Fermanelli riapre l’incontro (a quel punto un altro gol qualificherebbe il Ravenna), tuttavia ci pensa ancora il bomber azzurro, dopo appena quattro minuti dalla segnatura ravennate, a realizzare il gol scaccia-preoccupazioni. L’Empoli è in finale di Coppa Italia.

Nel frattempo il campionato mette di fronte l’Empoli alle ultime quattro fatiche prima della disputa dei playoff, che a questo punto sono sicuri. Resta solo da vedere in quale posizione. Gli azzurri si fanno sorprendere dal gol di Brevi, che sancisce la loro sconfitta contro il Fiorenzuola; ma come dimostrato in altre occasioni, si rialzano subito battendo il Ravenna al Castellani con un convincente 3-1. La stagione regolare termina con un pareggio senza reti a Massa e la vittoria interna (2-1 contro lo Spezia). Risultati che determinano il posizionamento come terza forza del girone A. L’avversario, nei playoff, sarà il “solito” Monza.

Balesini realizza l’1-0 al Ravenna

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