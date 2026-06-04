L’ultima stagione di Haas è stata particolare. Di fatto uno dei punti di riferimento dello spogliatoio e capitano virtuale del gruppo, il numero 32 ha però trovato poco spazio sul campo. La prima parte di campionato è stata inevitabilmente condizionata dalla necessità di completare il recupero dall’ultimo grave infortunio, con un percorso graduale che lo ha portato a ritrovare la migliore condizione soltanto con il passare dei mesi. Nella seconda parte dell’annata il suo impiego è cresciuto, soprattutto nelle ultime dieci giornate, anche se senza mai diventare una presenza realmente stabile nell’undici iniziale. Alla fine sono state appena cinque le gare disputate da titolare, a testimonianza di come Haas non sia mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nelle gerarchie tecniche. Fa eccezione, in questo finale di stagione, la trasferta di Venezia, gara nella quale non venne neppure convocato. Adesso si apre una fase di riflessione. La naturale scadenza del contratto lascia immaginare che il percorso dell’ex Frosinone in azzurro possa essere arrivato ai titoli di coda. Una sensazione che oggi appare concreta, anche se probabilmente non definitiva.
Haas resta infatti un calciatore molto apprezzato all’interno del club, sia per le qualità umane sia per il contributo sempre garantito in questi anni. Per questo motivo non è da escludere che il suo profilo possa essere rivalutato nel momento in cui verrà definita la struttura della nuova squadra. L’Empoli che nascerà avrà infatti bisogno anche di elementi esperti, di quei senatori capaci di trasmettere appartenenza e conoscenza dell’ambiente. Molto, inevitabilmente, dipenderà anche dalle scelte che verranno fatte per la panchina. L’arrivo di un nuovo allenatore potrebbe portare valutazioni differenti e riaprire scenari che oggi sembrano secondari. Al momento non risultano passi concreti in una direzione o nell’altra, ma quella di Haas resta una situazione che meriterà attenzione nelle prossime settimane. Per capire se la sua lunga avventura in azzurro sia davvero arrivata all’ultimo capitolo oppure se ci sia ancora spazio per scriverne un altro.
un giocatore che fa’ comodo per il san Giuseppe c vuole
con destro e pellegri e siamo a posto
se ci fosse una societa.. se ci fosse.. lo chiamerebbe in sede, lo ringrazierebbe per l’impegno dimostrato .. e gli direbbe: ciao.. la tua carriera ad empoli finisce qui…
ma visto che la prima variabile non ce .. ce lo troveremo ai blocchi di partenza
Quelle che la sera della contestazione post Padova, non volle scendere dal Pulmann Il capitano!
ARRIVEDERCI.
Avete fatto più una figura cacina voi che avete parlato di loro che son stati zitti o non son neanche scesi dal pullman.Tre concetti in fila , esposti male e tra mille mugugni.Almeno un discorso pronto ed un portavoce potevate sceglierlo…
Te sei uno dell’Union Club, sicuramente
Aria, lui (almeno un annetto) ed Ebuehi, hanno dato già il massimo. Grazie, ma c’è bisogno di gente fresca e di gamba
Ma Destro si ripiglia? ..
ce ne sono parecchi da lasciare andare a casa. ma proprio tanti a cominciare dall’allenatore. e tutti i giocatori di colore…e lo dice uno come me che è assolutamente non razzista. anzi!
futuro a sedere sull autobus a strappare i biglietti
il 4 a Italiano era un miraggio
Giocatore finito e capitano ridicolo, spero non gli venga in mente di rinnovare.
Per la panchina va più che bene, 15/20 miunti buoni a partita è sempre in grado di farli e poi è attaccato alla piazza…. per me è si!!!