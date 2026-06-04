L’ultima stagione di Haas è stata particolare. Di fatto uno dei punti di riferimento dello spogliatoio e capitano virtuale del gruppo, il numero 32 ha però trovato poco spazio sul campo. La prima parte di campionato è stata inevitabilmente condizionata dalla necessità di completare il recupero dall’ultimo grave infortunio, con un percorso graduale che lo ha portato a ritrovare la migliore condizione soltanto con il passare dei mesi. Nella seconda parte dell’annata il suo impiego è cresciuto, soprattutto nelle ultime dieci giornate, anche se senza mai diventare una presenza realmente stabile nell’undici iniziale. Alla fine sono state appena cinque le gare disputate da titolare, a testimonianza di come Haas non sia mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nelle gerarchie tecniche. Fa eccezione, in questo finale di stagione, la trasferta di Venezia, gara nella quale non venne neppure convocato. Adesso si apre una fase di riflessione. La naturale scadenza del contratto lascia immaginare che il percorso dell’ex Frosinone in azzurro possa essere arrivato ai titoli di coda. Una sensazione che oggi appare concreta, anche se probabilmente non definitiva.

Haas resta infatti un calciatore molto apprezzato all’interno del club, sia per le qualità umane sia per il contributo sempre garantito in questi anni. Per questo motivo non è da escludere che il suo profilo possa essere rivalutato nel momento in cui verrà definita la struttura della nuova squadra. L’Empoli che nascerà avrà infatti bisogno anche di elementi esperti, di quei senatori capaci di trasmettere appartenenza e conoscenza dell’ambiente. Molto, inevitabilmente, dipenderà anche dalle scelte che verranno fatte per la panchina. L’arrivo di un nuovo allenatore potrebbe portare valutazioni differenti e riaprire scenari che oggi sembrano secondari. Al momento non risultano passi concreti in una direzione o nell’altra, ma quella di Haas resta una situazione che meriterà attenzione nelle prossime settimane. Per capire se la sua lunga avventura in azzurro sia davvero arrivata all’ultimo capitolo oppure se ci sia ancora spazio per scriverne un altro.