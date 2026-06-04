In un momento in cui il futuro dell’Empoli resta ancora avvolto da molte incognite, con la priorità assoluta rappresentata dalla comprensione di eventuali sviluppi sul fronte societario nelle prossime settimane, arrivano però alcune sensazioni che riguardano il tema allenatore. Come già raccontato nei giorni scorsi, il quadro relativo alla guida tecnica della stagione 2026/27 è tutt’altro che definito. Tuttavia, raccogliendo informazioni e riscontri nell’ambiente, emerge una percezione sempre più netta: il nome di Fabio Caserta, che fino a pochi giorni fa appariva quello maggiormente accreditato per la successione sulla panchina azzurra, sembra oggi aver perso terreno.
Parallelamente, stanno prendendo consistenza altri profili. Abbiamo già evidenziato come i nomi di Pietro De Giorgio e Antonio Buscè (ma ce ne sono almeni altri due al vaglio) stiano trovando conferme in merito all’interesse manifestato dal club, e questo porta inevitabilmente a registrare un ridimensionamento della candidatura di Caserta rispetto a quanto appariva fino a poco tempo fa. Sia chiaro: sfuggono ancora i dettagli di questa situazione. Non siamo nelle condizioni di dire se sia l’Empoli ad essersi allontanato dal tecnico o viceversa. Quello che però emerge dal lavoro quotidiano di raccolta delle informazioni è che la pista Caserta, al momento, appare meno calda rispetto al recente passato.
Per correttezza è doveroso sottolineare come il quadro resti estremamente fluido e suscettibile di cambiamenti anche repentini. La sensazione, però, è sufficientemente diffusa da meritare un aggiornamento. Ad oggi, la casella relativa all’allenatore dell’Empoli 2026/27 resta apertissima e lontana dall’essere definita.
Buongiorno, ma tra i profili al vaglio della Società c’è anche Ballardini?
Io sono per il Caserta out.
Bravissimo uomo, ma non ho visto idee di calcio nelle sue partite.
Avellino vittoria con una squadra in ciabatte, col Pescara per merito della fortuna e col Monza punto regalato dagli avversari
Ripartire da Caserta sarebbe grave
E poi diciamola tutta alla vigilia dell’Avellino dopo la trasferta di Padova se non fosse che mancavano due partite credo che l’avrebbero esonerato, mi ricordo che si facevano discorsi sul fatto che sarebbe stato forse opportuno richiamare Pagliuca, chi auspicava Dionisi chi Filippeschi…queste cose bisogna ricordarcele e con l’Avellino ci può stare che dal DS o dal beatoamato ci sia stato un richiamo al dover ritornare alla difesa a 3.
Se è vero che Dionisi si sta accasando al Watford il risparmio dello stipendio (corposo) potrebbe far propendere per allenatore più di spessore, tanto più che ci potrebbero essere novità nella risoluzione con Pagliuca più avanti.
Ripartiamo perlomeno dalla reggia di Caserta
Caserta bravissima persona, ma come allenatore non mi ha scaldato il cuore….. avevo la sensazione che non sapesse cosa fare, nonostante abbia lavorato in condizioni pessime….
D’accordo con Andrea78 e con Riccardo: bravissima persona, ha gestito una condizione difficilissima ma sinceramente volterei pagina con un allenatore capace di tirare fuori il meglio dai giovani e di dare alla squadra identità e gioco.
Con le incognite a livello societario- arriva qualcuno oppure no?- più passa il tempo e più la situazione diventa complicata perchè- comunque vada- poi bisognerà fare in fretta ad allestire la squadra con pochi mezzi. Ma il tempo che passa e quindi la fretta potrebbero essere alleate di Caserta che quindi sembra destinato a restare tra color che sono sospesi…
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