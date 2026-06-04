In un momento in cui il futuro dell’Empoli resta ancora avvolto da molte incognite, con la priorità assoluta rappresentata dalla comprensione di eventuali sviluppi sul fronte societario nelle prossime settimane, arrivano però alcune sensazioni che riguardano il tema allenatore. Come già raccontato nei giorni scorsi, il quadro relativo alla guida tecnica della stagione 2026/27 è tutt’altro che definito. Tuttavia, raccogliendo informazioni e riscontri nell’ambiente, emerge una percezione sempre più netta: il nome di Fabio Caserta, che fino a pochi giorni fa appariva quello maggiormente accreditato per la successione sulla panchina azzurra, sembra oggi aver perso terreno.

Parallelamente, stanno prendendo consistenza altri profili. Abbiamo già evidenziato come i nomi di Pietro De Giorgio e Antonio Buscè (ma ce ne sono almeni altri due al vaglio) stiano trovando conferme in merito all’interesse manifestato dal club, e questo porta inevitabilmente a registrare un ridimensionamento della candidatura di Caserta rispetto a quanto appariva fino a poco tempo fa. Sia chiaro: sfuggono ancora i dettagli di questa situazione. Non siamo nelle condizioni di dire se sia l’Empoli ad essersi allontanato dal tecnico o viceversa. Quello che però emerge dal lavoro quotidiano di raccolta delle informazioni è che la pista Caserta, al momento, appare meno calda rispetto al recente passato.

Per correttezza è doveroso sottolineare come il quadro resti estremamente fluido e suscettibile di cambiamenti anche repentini. La sensazione, però, è sufficientemente diffusa da meritare un aggiornamento. Ad oggi, la casella relativa all’allenatore dell’Empoli 2026/27 resta apertissima e lontana dall’essere definita.