Prosegue con un buon ritmo la campagna abbonamenti dell’Empoli e, rispetto all’ultimo aggiornamento diffuso nei giorni scorsi, arriva il primo traguardo simbolico della stagione. Oltre mille cuori azzurri hanno già rinnovato la propria tessera: per la precisione sono 1123 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi azzurri dopo poco più di una settimana dall’apertura di “Radici Profonde”, la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2026/27. Come facilmente prevedibile, il settore più rappresentato è la Maratona Inferiore, da sempre cuore pulsante del tifo empolese e punto di riferimento degli appassionati azzurri.

Fino a sabato 25 luglio sarà attiva la fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione 2025/26. Lunedì 27 e martedì 28 luglio saranno invece le giornate dedicate ai vecchi abbonati che vorranno cambiare posto, mentre dalle ore 10.00 di mercoledì 29 luglio prenderà il via la vendita libera. Sono previste tariffe dedicate per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65, persone con disabilità con invalidità pari o superiore al 75% e una speciale formula Famiglia.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Chi lo desidera potrà inoltre rateizzare il pagamento in comode rate. Il primo obiettivo minimo è quindi stato raggiunto: superare quota mille rappresenta un segnale incoraggiante, con la tifoseria che continua a dimostrare il proprio attaccamento ai colori azzurri in vista dell’inizio della nuova stagione.