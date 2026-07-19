Una delle curiosità che ci portiamo dietro, anche in vista della prima amichevole stagionale, è quella relativa a chi sarà il capitano dell’Empoli nella prossima stagione. Usciti di scena i vari Lovato, Romagnoli, Haas e Fulignati, non è semplice capire a chi verrà affidato questo onore, che porta con sé anche importanti responsabilità, andando a identificare quello che, di fatto, sarà uno dei leader dello spogliatoio. Guardando all’attuale rosa, le due figure che, per storia in maglia azzurra, sembrano spiccare maggiormente sono quelle di Luca Belardinelli e Duccio Degli Innocenti. Il secondo è attualmente ai box e lo resterà almeno fino ai primi giorni di agosto. Qualora la scelta dovesse ricadere su di lui, e qualora dovesse essere uno dei titolari, lo capiremo soltanto più avanti. Belardinelli, invece, la fascia l’ha già indossata. Quello che oggi appare più difficile immaginare, soprattutto in ottica campionato, è che possa essere, con tutto il rispetto per il ragazzo, un titolare inamovibile di questa squadra. C’è però anche Gabriele Guarino, altro giocatore che porta con sé una certa storicità in maglia azzurra grazie al percorso svolto nel settore giovanile. La sensazione, però, è che il suo futuro possa essere lontano da Empoli e, al di là di questo, non arrivano segnali di una leadership tale da immaginarlo con la fascia al braccio.

La ricerca può quindi allargarsi ad altri profili e, pensando all’esperienza ma anche alle capacità comunicative, che nel calcio moderno hanno un peso sempre maggiore, il nome che ci viene maggiormente in mente, e quello sui cui noi punteremo, è quello di Gerard Yepes. È un giocatore che, oltre a ricoprire quello che crediamo sarà un ruolo importante in campo nel prossimo Empoli e a non essere per adesso al centro di particolari discorsi di mercato, ha sempre dimostrato grande lucidità e capacità di analisi. Tra i calciatori che abbiamo avuto modo di intervistare nel dopogara, e senza voler fare torto a nessuno, Yepes è sempre stato uno di quelli con cui era possibile approfondire ogni argomento in maniera precisa e dettagliata, dimostrando riflessività e personalità anche davanti ai microfoni. Altro elemento che potrebbe affiancarsi in questo tipo di situazione, con caratteristiche simili, è Luca Magnino, di fatto l’unico elemento nuovo ad oggi per Pagliuca. Un altro elemento che porta con sé esperienza è Ceesay. Da questo punto di vista, però, conosciamo meno quelle che possono essere le sue qualità da leader. In campo, lo scorso anno, pur essendo consapevoli che le sue potenzialità siano superiori a quanto mostrato, ha alternato buone prestazioni ad altre nelle quali quella figura di trascinatore non è emersa con particolare forza. Anche se il mercato potrebbe giocare un ruolo importante in questa scelta, tra i profili già presenti in rosa non è infatti da escludere Salvatore Elia, che porta con sé una notevole esperienza da professionista. Resta da capire se il suo profilo possa sposarsi pienamente con quello che normalmente si richiede a un capitano, essendo giocatore di temperamento.

Onestamente, ad oggi, non emerge una figura che spicchi nettamente dal punto di vista della personalità e della leadership, soprattutto pensando a chi in passato ha ricoperto il ruolo di capitano dell’Empoli. Anche per questo non è da escludere che il futuro capitano possa arrivare dal mercato, diventando un riferimento pur senza avere alcun passato con la maglia azzurra. In fondo, se ci pensiamo bene, per molte partite della scorsa stagione la fascia è stata indossata da Matteo Lovato, un giocatore che prima del suo arrivo non aveva mai vestito i colori dell’Empoli. Dovesse mai rientrare in gioco Romagnoli, già forse potremmo essere a meta. Quello del capitano può sembrare un argomento marginale e, per qualcuno, persino secondario. Certamente non è la fascia a far vincere o perdere una partita. Eppure il suo significato è spesso più importante di quanto si possa immaginare, perché in un campionato duro e complesso come la Serie B l’aspetto umano e quello mentale riescono talvolta a fare la differenza tanto quanto le qualità tecniche. Siamo quindi curiosi di vedere chi indosserà la fascia già nella prima uscita di martedì, ma soprattutto di capire se Guido Pagliuca, con la rosa attualmente a disposizione, abbia già individuato l’uomo al quale affidare questo ruolo così importante.