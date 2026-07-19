Come noto al 30 giugno, al termine della scadenza del prestito a Empoli, il difensore Matteo Lovato ha fatto rientro alla Salernitana, società proprietaria del suo cartellino. Proprio nella tarda serata di ieri è arrivata l’ufficialità della rescissione del contratto tra la Salernitana e Lovato.

Contestualmente, secondo quanto arrivato, sarebbe già stato trovato l’accordo tra il difensore e il Padova con tanto di firma e annuncio imminente. Già un mese fa su queste pagine vi avevamo riportato del forte interesse del Padova verso il giocatore. Un rinforzo importante per la squadra di Calabro a conferma delle ambizioni importanti per la stagione biancoscudata. Lovato ha già giocato nel Padova nella stagione 2019-20, la sua prima esperienza tra i professionisti. Nella passata stagione Lovato, con la maglia azzurra, ha totalizzato 33 presenze con 3 reti rivelandosi uno degli elementi più continui e affidabili tanto da guadagnarsi spesso anche la fascia di capitano.