Al termine della scorsa settimana eravamo impazienti di entrare finalmente nel periodo del calcio giocato, visto che da due mesi ci eravamo occupati esclusivamente di quello parlato. È così che è scivolata via la prima settimana di ritiro e di lavoro del nuovo gruppo azzurro, guidato da quel Guido Pagliuca che anche lo scorso anno aveva iniziato la stagione sulla panchina dell’Empoli, prima dell’esonero arrivato dopo la vittoria di Bolzano alla settima giornata. Come sempre accade in questo primissimo periodo di preparazione, siamo di fronte a un cantiere aperto, anzi, apertissimo. C’è sicuramente una base sulla quale lavorare, ma il gruppo deve ancora costruirsi e amalgamarsi. Allo stesso tempo sappiamo bene che questa rosa è ancora lontana dall’essere quella definitiva che affronterà e svilupperà l’intera stagione. Intanto, però, abbiamo iniziato a vedere le prime idee tattiche del tecnico, che a grandi linee richiamano i principi già intravisti lo scorso anno. Si riparte da una difesa a tre, con possibili variazioni dalla cintola in su. È chiaramente troppo presto per esprimere giudizi o dare valutazioni definitive, anche se dalla prossima settimana inizieremo ad avere indicazioni un po’ più concrete. La settimana che si apre ci porterà infatti a vivere le prime due amichevoli precampionato. La prima sarà quella ormai diventata una classica dell’estate azzurra contro il Castelfiorentino, con l’auspicio, perché no, di rivedere quello zero nella casella dei gol subiti, visto che lo scorso anno una rete arrivò anche in quella circostanza. Sabato prossimo, invece, il livello si alzerà, pur restando nell’ambito del calcio estivo. L’Empoli affronterà infatti, così come accaduto dodici mesi fa, una squadra della stessa categoria, la Virtus Entella.

Sarà una settimana importante perché consentirà a Pagliuca di proseguire il proprio lavoro entrando sempre più nello specifico degli aspetti tattici e permettendo al gruppo, almeno a quello oggi a disposizione, di assimilare principi e meccanismi in maniera sempre più naturale. Dovrebbe essere anche la settimana del primo volto nuovo. L’Empoli, andando a memoria, difficilmente si era presentato a un ritiro senza nemmeno un acquisto già ufficializzato. Il primo sarà Filippo Distefano, proveniente dalla Fiorentina dopo l’ultima esperienza vissuta alla Carrarese. La prossima settimana ci farà conoscere anche un altro tassello fondamentale della stagione: il calendario del campionato. Mercoledì sera verranno infatti svelati gli accoppiamenti della Serie B e conosceremo la prima avversaria dell’Empoli e, di conseguenza, l’intero percorso stagionale. L’auspicio è che la Lega Serie B renda rapidamente noti anche anticipi e posticipi delle prime giornate, così da permettere a tutti di iniziare a organizzarsi. Sulla carta la prima giornata dovrebbe essere in casa, anche in virtù dell’alternanza con la Fiorentina, mentre la seconda e la terza dovrebbero disputarsi entrambe in trasferta. Naturalmente continueremo a seguire il mercato. Oltre al primo arrivo ormai definito, gli intrecci di queste settimane potrebbero portare novità sia sul fronte degli ingressi sia su quello delle uscite, con i nomi che conosciamo già da tempo destinati a rimanere al centro delle possibili cessioni.

C’è poi un aspetto che questa prima settimana ci ha raccontato e che saremo curiosi di continuare a osservare. Riguarda Guido Pagliuca e il modo in cui si è calato in questa sua seconda avventura azzurra. Lo stiamo osservando quotidianamente, così come osserviamo il gruppo, e abbiamo già evidenziato una differenza che ci sembra significativa e positiva. In conferenza stampa lo stesso tecnico aveva ammesso alcuni errori di gestione commessi nella precedente esperienza. Oggi ci appare diverso. Se nella prima avventura avevamo percepito un allenatore molto “sergente di ferro”, oggi vediamo una figura più paterna, più serena, più leggera nel significato migliore che si possa attribuire a questa parola. Il clima che si respira a Petroio va proprio in questa direzione. Si percepisce un gruppo che ha voglia di mettere al centro il piacere del calcio e il piacere di fare ciò che tutti, dal mister allo staff, passando per i magazzinieri fino ai calciatori, amano fare. È una sensazione che ci arriva. Per questo spiace vedere una partecipazione piuttosto limitata sugli spalti del centro sportivo di Petroio. Non che a Empoli ci siano mai state folle oceaniche agli allenamenti estivi, ma dispiace constatare una presenza così ridotta, soprattutto nei primi giorni di lavoro, quando qualche applauso e qualche presenza in più fanno sempre piacere. Non vuole essere un giudizio, ma semplicemente una constatazione che ci sembrava giusto condividere. Si entra sempre più nel vivo con anche le antenne dritte (anche se non ci attendiamo niente dalla settimana che arriva) su tutto quello che potrà succedere in società vista la delicatezza e l’importanza della trattativa in corso con l’ormai famoso fondo di New York.