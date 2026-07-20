Domani prima uscita stagionale degli azzurri. Alle ore 18, sul terreno di gioco di Petroio, l’Empoli scenderà in campo per la prima amichevole dell’estate 2026, affrontando il Castelfiorentino nella tradizionale sfida che accompagna ormai il ritiro precampionato azzurro. Quella di domani sarà la sesta edizione consecutiva di un appuntamento ormai diventato una piacevole consuetudine estiva. In panchina ci sarà ancora Guido Pagliuca, al suo secondo incrocio di fila contro il Castelfiorentino dopo il 9-1 con cui si chiuse il test della scorsa estate.

Al di là del risultato, l’interesse sarà tutto rivolto alle prime indicazioni che arriveranno dal campo e, soprattutto, al primo contatto tra la squadra e i suoi tifosi. L’ingresso sarà infatti gratuito e ci si attende una buona risposta dal pubblico, potendo cosi salutare da vicino il nuovo Empoli e iniziare a respirare l’atmosfera della stagione 2026-27.

È giusto ricordare, però, che quello visto domani sarà soltanto un primo abbozzo della squadra. Il mercato è ancora nel vivo e il gruppo a disposizione di Pagliuca è inevitabilmente destinato a cambiare nelle prossime settimane, fino alla chiusura delle trattative del 1° settembre. Ma, come ogni estate, il primo fischio d’inizio rappresenta comunque un momento speciale: da lì, si comincia a guardare avanti.