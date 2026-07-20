Che Stiven Shpendi sia al centro di importanti voci di mercato e che le probabilità di una sua cessione nel corso di questa sessione estiva siano elevate non è certo un mistero. Al momento, però, dobbiamo essere sinceri nel dire che l’Empoli, a livello ufficiale, ha ricevuto una sola proposta concreta: quella del Padova, della quale vi abbiamo ampiamente raccontato. Un’offerta che non ha trovato l’accordo di tutte le parti coinvolte e che, di conseguenza, non si è concretizzata. Da quanto ci risulta, però, la settimana che si apre potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Due club di Serie A stanno infatti seguendo con grande attenzione l’attaccante albanese e qualcuno potrebbe iniziare a muoversi concretamente per anticipare la concorrenza.

Parliamo del Cagliari, che vede alla guida dell’area sportiva Pietro Accardi, lo stesso dirigente che portò Shpendi a Empoli dal Cesena, in un’operazione condotta insieme a Fabio Artico, allora direttore sportivo del club romagnolo. C’è poi il Frosinone, società che segue il giocatore fin dalle prime battute del mercato. I ciociari sono stati impegnati nella definizione di altre operazioni e, adesso che alcune di queste sono arrivate a conclusione, potrebbero iniziare a concentrare maggiormente attenzioni e risorse economiche anche sull’attaccante azzurro. Sullo sfondo resta sempre vivo anche l’interesse del Palermo. Stando a quanto ci arriva, però, la destinazione rosanero non sembrerebbe essere tra le più gradite al calciatore. Non tanto per il prestigio della piazza o per la categoria, quanto perché in Sicilia Stiven potrebbe non trovare quello spazio che giustamente cerca nella prossima stagione. Il suo obiettivo è essere protagonista, possibilmente in Serie A, ma, come detto, non è tanto la categoria a fare la differenza quanto la prospettiva di continuità.

Esiste già una base dalla quale partire e la conosciamo bene. Si tratta dei 4,5 milioni di euro messi sul tavolo dal Padova, cifra che rappresenta inevitabilmente il punto di riferimento per qualsiasi futura trattativa. Da lì in avanti si potrà eventualmente soltanto ragionare al rialzo. In questo momento, cercando di analizzare con logica tutte le informazioni a nostra disposizione, il Cagliari sembra essere leggermente in vantaggio. Potrebbero infatti configurarsi situazioni interessanti anche per lo stesso Shpendi in maglia rossoblù. Chiaramente dovranno poi essere trovati tutti gli equilibri necessari affinché l’operazione possa andare in porto. Nel frattempo Shpendi continua a svolgere un lavoro differenziato. Una situazione che non è legata al mercato, ma a una gestione specifica del giocatore. È possibile che, indirettamente, questa scelta rappresenti anche una forma di tutela, considerato tutto quello che si sta muovendo attorno al ragazzo, ma non certo perché sia imminente una sua partenza.

Quella di Steven Shpendi sarà una delle vicende da seguire con maggiore attenzione nei prossimi giorni, perché la sensazione è che questa settimana possa iniziare a raccontare sviluppi particolarmente interessanti.