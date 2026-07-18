Prosegue il lavoro dell’Empoli nel ritiro di Monteboro. Quella odierna è stata la penultima seduta della prima settimana di preparazione agli ordini di Guido Pagliuca, svolta sul campo di Petroio e caratterizzata da una lunga e intensa partitella disputata su un terreno dalle dimensioni ridotte, sia in larghezza che in lunghezza. Per quasi tutta la seduta il tecnico ha mantenuto inalterate le due formazioni, limitandosi a qualche cambio soltanto nella parte conclusiva. Dal punto di vista tattico si è visto un classico 3-5-2, sistema sul quale Pagliuca sta continuando a lavorare in questi primi giorni di ritiro.

Una delle due squadre schierate è sembrata avvicinarsi maggiormente a quella che, ad oggi, potrebbe rappresentare l’undici di riferimento, pur con tutte le cautele del caso e tenendo conto delle assenze. Salvatore Elia e Duccio Degli Innocenti continuano infatti a svolgere un lavoro differenziato fin dal primo giorno di preparazione, mentre oggi non ha preso parte all’allenamento nemmeno Sphendi, gestito dallo staff tecnico e difficilmente disponibile per la prima amichevole stagionale, in programma martedì contro il Castelfiorentino.

Davanti al portiere – ruolo sul quale resta ancora da capire quale sarà la gerarchia definitiva – la linea difensiva era composta da Curto, Guarino e Tosto, con quest’ultimo schierato sul centrosinistra e Guarino nel ruolo di centrale. Come quinti hanno agito Ceesay a sinistra e Saporiti a destra, mentre in mezzo al campo Bellardinelli è stato impiegato davanti alla difesa, con Yepes e Magnino nel ruolo di mezzali. In attacco hanno giocato Bianchi e Campaniello. La sensazione, però, è che la coppia offensiva maggiormente osservata fosse quella della formazione opposta, composta da Popov e Monaco, due elementi che potrebbero candidarsi con decisione per una maglia da titolare nelle prossime uscite.

Sarà interessante capire se questo undici verrà riproposto anche nell’amichevole di martedì, quando Pagliuca inizierà probabilmente a fornire indicazioni più concrete sulle gerarchie, sia per quanto riguarda il portiere sia per la scelta della coppia d’attacco.

L’Empoli tornerà ad allenarsi domani mattina per l’ultima seduta della settimana. Successivamente il gruppo beneficerà di una mezza giornata di riposo, prima del rientro a Monteboro previsto nella serata di domani.