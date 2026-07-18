Il mercato dell’Empoli resta in una fase di attesa, ma il lavoro della dirigenza azzurra prosegue senza sosta. Come abbiamo già raccontato, prima di vedere i primi innesti sarà con ogni probabilità necessario attendere alcune operazioni in uscita, ma questo non significa che Fabio Artico e il suo staff non stiano già monitorando diversi profili per consegnare a Guido Pagliuca una rosa il più possibile adatta alle sue idee di gioco. Tra i nomi che sarebbero finiti sul taccuino del club c’è anche quello di Marco Ruggero, difensore centrale mancino classe 2000 attualmente di proprietà dello Spezia. Quello di Ruggero è un profilo che presenta un elemento non trascurabile: è infatti una vecchia conoscenza di Guido Pagliuca. Il tecnico azzurro lo ha allenato nella stagione 2024-25 alla Juve Stabia, dove il centrale è stato uno degli uomini cardine in quella sorprendente stagione delle Vespe. In quell’annata Ruggero ha disputato 34 partite di campionato, una di Coppa Italia e due gare dei playoff, diventando un punto di riferimento della retroguardia gialloblù. Ed è proprio questo uno degli aspetti che potrebbe rendere l’operazione particolarmente interessante. Nella sua seconda avventura sulla panchina azzurra, Pagliuca vorrebbe poter contare su qualche innesto di sua fiducia, calciatori che conosce già per averli allenati e che siano in grado di trasferire fin da subito in campo i principi del suo calcio. Una situazione che, nella sua prima avventura in azzurro, non si era verificata e che oggi potrebbe invece rappresentare un importante valore aggiunto per accelerare il percorso di crescita della squadra.

Cresciuto nel settore giovanile del Padova, Ruggero ha costruito la propria carriera senza scorciatoie. Dopo le prime esperienze tra Serie D e Serie C con Tuttocuoio, Delta Porto Tolle, Legnago e Luparense, è stata la Virtus Verona a permettergli il definitivo salto di qualità. Con il club veneto ha disputato due stagioni da assoluto protagonista, mettendo insieme 69 presenze ufficiali e attirando l’attenzione della Juve Stabia, che nell’estate del 2024 ha deciso di puntare su di lui per affrontare il campionato di Serie B. Conta un totale di 60 presenze, 1 gol e 4 assist nel campionato cadetto. Dal punto di vista tecnico Ruggero è un difensore moderno. Mancino naturale, alto 190 centimetri, abbina una notevole struttura fisica ad una buona qualità nella gestione del pallone. È un centrale che ama difendere in avanti, leggere in anticipo le situazioni di gioco e accorciare sull’avversario piuttosto che attendere l’uno contro uno. Nel gioco aereo rappresenta una sicurezza, sia nella propria area che sui calci piazzati offensivi, mentre in fase di costruzione dimostra personalità e pulizia tecnica, caratteristiche che gli consentono di uscire palla al piede senza particolari difficoltà. In una difesa a tre può ricoprire soprattutto il ruolo di braccetto sinistro, sfruttando il piede mancino per dare qualità alla prima impostazione, ma all’occorrenza può giocare anche al centro del reparto. Conosce già i meccanismi di una linea difensiva aggressiva, chiamata a mantenere il baricentro alto e ad accompagnare costantemente la squadra nelle due fasi di gioco, principi che rappresentano uno dei marchi di fabbrica del tecnico azzurro.

L’ostacolo principale resta però legato alla situazione contrattuale. Ruggero è infatti sotto contratto con lo Spezia fino al giugno 2028 e il suo cartellino viene valutato intorno al milione e mezzo di euro. La retrocessione della formazione ligure in Serie C potrebbe però modificare gli scenari. Il difensore, infatti, avrebbe il desiderio di proseguire la propria carriera in Serie B e questo potrebbe aprire la porta ad una trattativa, qualora le condizioni economiche lo rendessero possibile. I rapporti tra Empoli e Spezia, del resto, potrebbero svilupparsi anche su altri fronti. Restano infatti nel mirino azzurro anche Filippo Bandinelli e Daniele Adamo, mentre per il reparto difensivo continuano ad essere monitorati altri profili come Marco Bellich (altro ex di Pagliuca in quella Juve Stabia), Marco Imperiale e lo svincolato Simone Romagnoli. Il mercato è ancora lungo e servirà pazienza, ma le idee in casa Empoli sembrano essere già piuttosto chiare.