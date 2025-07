L’argomento delle maglie nuove è uno di quelli che catalizza l’attenzione dei più. Entro i primi giorni di agosto anche l’Empoli svelerà al mondo intero le sue nuove maglie da gara, quelle per la stagione sportiva 2025-26. Il debutto ufficiale ce lo aspettiamo per la gara di ferragosto contro la Reggiana. Come noto, anche per la prossima stagione, sarà Kappa lo sponsor tecnico.

Il sipario dovrebbe alzato attraverso i canali social della società (come negli ultimi anni), e verranno cosi svelate le nuove maglie. Ci aspettiamo delle novità rispetto allo scorso anno, con magari un ritorno ad una “classicità” più marcata, almeno per le prime due maglie. Nessuna sopresa sui colori di base mentre c’è curiosità maggiore per la terza maglia, capendo se ci sarà un distacco dai soli toni molto scuri che stanno ormai caratterizzando l’ultimo corso sportivo. Ovviamente c’è massimo riserbo su tutto.