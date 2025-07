Da mercolesi sera Joseph Ceesay è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Per conoscere meglio il giocatore abbiamo interpellato il collega Marco Rossi di “Teleromagna & Corriere Cesenate” che ha visto da vicino il calciatore nella stagione appena andata in archivio.

Partiamo con una panoramica su Ceesay. Che giocatore è?

È un esterno che lo scorso anno ha giocato sulla linea dei centrocampisti con l’obiettivo di difendere e magari farsi vedere lungo la fascia per mettere dentro dei cross. Atleticamente corre, da migliora sotto il punto di vista difensivo perché ha molte lacune, o almeno lo scorso anno le ha avute ma ci stanno.

Con quali presupposti era arrivato lo scorso anno in bianconero e, alla luce della sua stagione se mi indichi dove è andato “oltre” e dove ha “mancato” ?

A volte ha fatto vedere belle giocate con inserimenti e appunto in fase offensiva ha dato il meglio. È mancata la continuità. Quando impiegato spesso è sembrato fuori dal gioco

Vi aspettavate che potesse restare ancora a Cesena o, al contrario, era facile immaginare il suo addio?

Fusco (ds Cesena, ndr.) ha presentato un’offerta al Malmö ma non ha avuto risposte. C’era la volontà ma…

Giocatore cosidetto tutta fascia, ad Empoli (con il 3-4-2-1 come modulo) dovrebbe andare a fare il braccetto di destra. E’ li che Ceesay si riesce a distinguere meglio? Acquisto che avresti consigliato ad una squadra che proverà a fare un campionato di vertice?

Non so se sia pronto per una squadra di vertice: se facesse il quarto di centrocampo (oltre a destra a volte è stato impiegato anche a sinistra) con minor compiti difensivi forse potrebbe dimostrare le sue potenzialità