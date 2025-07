L’ex azzurro Jacopo Fazzini è stato presentato ufficialmente quest’oggi dalla Fiorentina e ha ringraziato l’Empoli per l’opportunità data.

“Io ringrazio l’Empoli che mi ha dato l’opportunità di essere qua ma anche la Fiorentina e il presidente Commisso. Appena i viola mi hanno chiamato, non ci ho pensato un secondo e ho detto: chiudiamo subito!. Attraversare un periodo come quello invernale mi ha fatto riflettere e mi ha fatto imparare dagli errori commessi. Tutto ciò mi è servito per il finale di stagione”.

Le piacerebbe giocare assieme a Sebastiano Esposito? Lo ha sentito?

“Con Seba mi sono trovato benissimo dentro e fuori dal campo ma non l’ho sentito sul mercato. Ognuno deve fare la scelta in base alla sua testa, poi se ci sarà l’opportunità di giocare insieme ancora in futuro sarebbe bello”.