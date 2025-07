Si chiama Franco Ezequiel Carboni, è nato a Buenos Aires nel 2003 ed è un esterno sinistro: da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli. Il suo arrivo in azzurro conferma le indiscrezioni che abbiamo riportato nei giorni scorsi, con il giocatore che ha raggiunto il gruppo guidato da mister Guido Pagliuca per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Arriva dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il forte interesse della dirigenza empolese per Carboni si è concretizzato con un’azione decisa da parte del direttore sportivo Roberto Gemmi, che nei giorni scorsi si era recato nella sede dell’Inter per chiudere la trattativa con il club nerazzurro e ottenere il via libera anche da parte del giocatore. Un’operazione rapida ed efficace, che ha permesso all’Empoli di superare la concorrenza, in particolare quella della Sampdoria, che aveva mostrato grande interesse. Carboni arriva dall’ultima stagione vissuta con la maglia del Venezia in Serie A. Con gli arancioneroverdi ha collezionato otto presenze complessive, restando però spesso ai margini della formazione titolare. Da segnalare comunque un assist, realizzato nella sfida casalinga pareggiata contro il Como.

Carboni conosce bene il campionato di serie B visto che ha dietro le spalle trentadue partite (un gol ed un assit) con le maglie di Cagliari e Ternana. Nel prossimo Empoli potrebbe ricoprire sia una posizione più difensiva (quella svolta da Viti lo scorso anno) o, come forse più plausibile, quella che era di Pezzella, posizione che gli consente di proporsi in avanti con cross interessanti e un buon piede nella rifinitura. Giocatore che se saprà crescere dal punto di vista dell’intensità difensiva e della continuità, Carboni può diventare un profilo prezioso nel sistema di Pagliuca, soprattutto in un Empoli che ha bisogno di interpreti dinamici sugli esterni per alimentare la manovra offensiva.

In attesa di conoscerlo, il nostro benvenuto ad Empoli.