Sfumato Luigi Caccavo e con diversi nomi ancora presenti sul taccuino della dirigenza, la prima operazione ufficiale dell’Empoli sembra però portare a un profilo che fin qui non era mai stato accostato agli azzurri. Siamo nel reparto offensivo e il nome è quello di Filippo Distefano, classe 2003, di proprietà della Fiorentina. Nell’ultima stagione Di Stefano ha giocato in prestito in Serie B con la Carrarese, rappresentando di fatto una seconda scelta nelle gerarchie, ma trovando comunque il campo in 20 occasioni e realizzando complessivamente tre reti. In precedenza ha vestito anche le maglie di Ternana e Frosinone. Proprio nell’esperienza di Terni, nella stagione 2023-2024, il ragazzo nato a Camaiore si era particolarmente messo in evidenza, segnando sette gol in 31 presenze.

L’operazione è ormai in via di definizione. Siamo ai dettagli e, su questo, abbiamo tutti i dovuti riscontri. La formula dovrebbe essere quella del trasferimento a titolo definitivo, con la Fiorentina che manterrebbe però una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Per quanto riguarda le cifre e la percentuale sulla rivendita, saremo più precisi in un secondo momento, anche se l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro, poco più.

Dal punto di vista tecnico, Di Stefano è un giocatore difficile da incasellare in un’unica posizione. Il suo ruolo naturale è quello della seconda punta, ma può agire anche da esterno offensivo, soprattutto partendo da sinistra, oppure da centravanti mobile. Parliamo di un ragazzo alto 1,76 metri, destro naturale, che basa gran parte del proprio gioco sulla rapidità dei movimenti. Il suo punto di forza è la capacità di muoversi e ricevere tra le linee. Ci viene descritto come un calciatore generoso, che pressa con continuità e partecipa in maniera molto attiva alla fase di non possesso, una caratteristica che sappiamo essere particolarmente apprezzata da Guido Pagliuca. Nel 3-4-2-1 potrebbe rappresentare uno dei due riferimenti ideali alle spalle della punta centrale, mentre in un eventuale 3-5-2 troverebbe la sua naturale collocazione nel ruolo di seconda punta.

Come detto, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e, salvo quei colpi di scena che abbiamo già visto ripetersi più volte in questa prima parte dell’estate, Filippo Di Stefano dovrebbe vestire a breve la maglia azzurra.