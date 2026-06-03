Uno degli elementi della rosa che ha chiuso il campionato 2025-2026 maggiormente al centro del dibattito e delle discussioni è stato senza dubbio Brando Moruzzi. L’esterno fiorentino, tornato quest’anno a vestire la maglia azzurra in prima squadra con la formula del prestito dalla Juventus Next Generation, ha vissuto una stagione che, senza voler mancare di rispetto a nessuno, può essere definita con più bassi che alti. Va detto, per onestà di analisi, che nel corso dell’annata c’è stato anche un periodo nel quale le sue prestazioni avevano fatto intravedere una crescita. In particolar modo quando è stato impiegato nel ruolo di terzino sinistro più puro, Moruzzi aveva mostrato alcuni segnali incoraggianti, dando l’impressione di poter trovare continuità e sicurezza. Il finale di stagione, però, ha raccontato una storia diversa. Diversi errori hanno infatti caratterizzato le sue ultime apparizioni e il momento più difficile è stato probabilmente raggiunto nella gara interna contro la Virtus Entella, in occasione dell’azione che ha portato al gol dei liguri. Un episodio che ha inevitabilmente acceso ulteriormente il dibattito attorno al suo rendimento.

Moruzzi rientra tra quei calciatori per i quali non sembrano esserci particolari dubbi in vista della prossima stagione. Il suo percorso con la maglia dell’Empoli può infatti considerarsi concluso, anche perché il suo approdo in azzurro era avvenuto con la formula del prestito secco e non esistono quindi margini per una permanenza automatica. Come nostra consuetudine, però, continuiamo a seguire anche le vicende di quei giocatori che hanno disputato l’ultima stagione ad Empoli, pur essendo la società azzurra soltanto spettatrice delle rispettive situazioni di mercato. E proprio intorno al nome di Moruzzi iniziano ad emergere le prime indiscrezioni. Stando a quanto raccolto, il laterale mancino sarebbe finito nel mirino dell’Avellino, società che nella prossima stagione dovrebbe essere guidata in panchina da Alessandro Nesta. Secondo le informazioni che stanno circolando, ci sarebbero già stati dei primi contatti tra il club irpino e la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore. Nulla di definito, sia chiaro, perché siamo ancora nelle primissime fasi del mercato e molte situazioni sono destinate a evolversi nelle prossime settimane. Tuttavia, quella che porta ad Avellino appare una pista concreta e credibile, una di quelle che potrebbero effettivamente svilupparsi con il passare del tempo. Se questa operazione dovesse realmente concretizzarsi, Brando Moruzzi potrebbe ritrovarsi ad affrontare l’Empoli da avversario già nella prossima stagione di Serie B.