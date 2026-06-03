Alessio Dionisi, attualmente ancora sotto contratto con l’Empoli fino a giugno 2027, sarebbe molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Watford in Championship, la Serie B inglese.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Luca Cerchione, nelle prossime ore è previsto un incontro decisiva tra le parti per definire i dettagli del contratto. La trattativa sarebbe in fase avanzata e mancherebbero da limare soltanto alcuni aspetti relativi ai bonus.

Ovviamente, prima della firma con il club inglese, arriverà la rescissione del contratto con l’Empoli.

Per Dionisi si tratterebbe della prima esperienza al di fuori dell’Italia.