Nosa Obaretin è in procinto di tornare al Napoli dopo la stagione a Empoli. Una stagione certamente non esaltante, che lo ha visto quasi sempre in campo con Pagliuca e Dionisi ma fuori dal progetto nelle ultime giornate con Caserta. Il rendimento del difensore non è stato sufficiente e nessuna delle tre parti in causa è rimasta soddisfatta della sua stagione: il Napoli pensava che Empoli potesse essere una tappa di ulteriore miglioramento dopo l’annata discreta a Bari; l’Empoli credeva di aver preso un calciatore in fase di crescita; il giocatore riteneva di poter trovare qui il trampolino giusto per il prosieguo della carriera.

Al momento il calciatore è formalmente un calciatore dell’Empoli fino al 30 giugno, poi tornerà alla casa madre. Nelle ultime ore, però, è venuto fuori l’interessamento di un altro club, stavolta di Serie A, per Obaretin. Si tratta del Genoa, che lo ritiene il sostituto ideale di Mercandalli, vicino a vestire la maglia del Como. La dirigenza del Grifone pare stia discutendo con quella del Napoli per uno scambio di prestiti: Obaretin in Liguria in cambio di Seydou Fini, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone.

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Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

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8 Commenti

  1. per me è un giocatore di basket prestato (e con scarsi risultati) al calcio…. della serie il fisico non è tutto, ma serve anche altro che lui non ha….

    • Analisi perfetta.
      E aggiungerei che deve aver in gran procuratore per fargli provare pure la casacca del Grifone… lo schifo del calcio di oggi

  5. A me non è mai piaciuto.
    Come dice Riccardo, imponente come difensore, ma ha tanto da migliorare. Bisogna dire anche che nessuno a fatto la differenza trai difensori.
    Guardando il girone di ritorno, ampia insufficienza a tutta la difesa.

  7. Unica cosa positiva è stata la sua costanza e tenuta fisica e sicuramente un buon carattere che fa da contraltare con la poca intelligenza calcistica ed una tecnica da campionati amatoriali.

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