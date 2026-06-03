Nosa Obaretin è in procinto di tornare al Napoli dopo la stagione a Empoli. Una stagione certamente non esaltante, che lo ha visto quasi sempre in campo con Pagliuca e Dionisi ma fuori dal progetto nelle ultime giornate con Caserta. Il rendimento del difensore non è stato sufficiente e nessuna delle tre parti in causa è rimasta soddisfatta della sua stagione: il Napoli pensava che Empoli potesse essere una tappa di ulteriore miglioramento dopo l’annata discreta a Bari; l’Empoli credeva di aver preso un calciatore in fase di crescita; il giocatore riteneva di poter trovare qui il trampolino giusto per il prosieguo della carriera.

Al momento il calciatore è formalmente un calciatore dell’Empoli fino al 30 giugno, poi tornerà alla casa madre. Nelle ultime ore, però, è venuto fuori l’interessamento di un altro club, stavolta di Serie A, per Obaretin. Si tratta del Genoa, che lo ritiene il sostituto ideale di Mercandalli, vicino a vestire la maglia del Como. La dirigenza del Grifone pare stia discutendo con quella del Napoli per uno scambio di prestiti: Obaretin in Liguria in cambio di Seydou Fini, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone.