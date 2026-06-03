Nosa Obaretin è in procinto di tornare al Napoli dopo la stagione a Empoli. Una stagione certamente non esaltante, che lo ha visto quasi sempre in campo con Pagliuca e Dionisi ma fuori dal progetto nelle ultime giornate con Caserta. Il rendimento del difensore non è stato sufficiente e nessuna delle tre parti in causa è rimasta soddisfatta della sua stagione: il Napoli pensava che Empoli potesse essere una tappa di ulteriore miglioramento dopo l’annata discreta a Bari; l’Empoli credeva di aver preso un calciatore in fase di crescita; il giocatore riteneva di poter trovare qui il trampolino giusto per il prosieguo della carriera.
Al momento il calciatore è formalmente un calciatore dell’Empoli fino al 30 giugno, poi tornerà alla casa madre. Nelle ultime ore, però, è venuto fuori l’interessamento di un altro club, stavolta di Serie A, per Obaretin. Si tratta del Genoa, che lo ritiene il sostituto ideale di Mercandalli, vicino a vestire la maglia del Como. La dirigenza del Grifone pare stia discutendo con quella del Napoli per uno scambio di prestiti: Obaretin in Liguria in cambio di Seydou Fini, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone.
per me è un giocatore di basket prestato (e con scarsi risultati) al calcio…. della serie il fisico non è tutto, ma serve anche altro che lui non ha….
Analisi perfetta.
E aggiungerei che deve aver in gran procuratore per fargli provare pure la casacca del Grifone… lo schifo del calcio di oggi
Mah e non aggiungo altro
Io l’ avrei tenuto.
Almeno per l’autunno quando c’è da vendemmiare e dopo per la raccolta dell’ulive.
andava tenuto almeno fino alla raccolta delle olive e senza scala….
non ci si capisce nulla.
A me non è mai piaciuto.
Come dice Riccardo, imponente come difensore, ma ha tanto da migliorare. Bisogna dire anche che nessuno a fatto la differenza trai difensori.
Guardando il girone di ritorno, ampia insufficienza a tutta la difesa.
Bell’acquisto! (ovviamente sono ironico…)
Unica cosa positiva è stata la sua costanza e tenuta fisica e sicuramente un buon carattere che fa da contraltare con la poca intelligenza calcistica ed una tecnica da campionati amatoriali.