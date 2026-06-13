Ovviamente, di informazioni ufficiali al momento non ce ne sono. Come ormai raccontiamo da diverso tempo, stiamo vivendo una fase di stand-by dovuta alle note vicende societarie e a questa possibile trasformazione ai vertici dell’Empoli, con l’eventuale ingresso di un nuovo socio o addirittura di una proprietà completamente nuova. Finché non saremo arrivati ad un punto importante di questa vicenda, tutta quella che è la gestione sportiva, che comunque viene studiata e valutata quotidianamente – non si pensi certo che a Monteboro da questo punto di vista si stia con le mani in mano – difficilmente potrà essere sviluppata fino in fondo e soprattutto messa nero su bianco. Anche perché, pure in questo caso, come andiamo ripetendo da giorni, il tempo passa e ci stiamo avvicinando sempre di più a quella che dovrebbe essere, presumibilmente, la data di inizio del nuovo percorso sportivo dell’Empoli.

Calendario alla mano, potrebbe essere lunedì 13 luglio il giorno dello start ufficiale, oppure magari qualche giorno prima con le consuete visite mediche. Al di là della data specifica, però, possiamo tranquillamente dire che all’inizio della ripresa dei lavori sul campo manca ormai circa un mese, giorno più giorno meno. Il ritiro, salvo particolari sorprese, dovrebbe svolgersi a grandi linee secondo il modello già visto lo scorso anno, con gli allenamenti in programma sul Sussidiario e Casa Azzurri a Monteboro a fungere da quartier generale. Le amichevoli casalinghe, invece, dovrebbero disputarsi sul campo di Petroio. Questo è, almeno sulla carta, il quadro generale di quello che dovrebbe essere il prossimo avvio di stagione, anche se al momento restano ancora tanti punti interrogativi, a partire da quello relativo alla guida tecnica. I nomi di De Giorgio e Turati continuano, come abbiamo già scritto anche ieri sera, ad essere quelli che oggi appaiono maggiormente accreditati. Lo scenario, però, potrebbe tranquillamente cambiare, soprattutto qualora dovessero entrare in scena soggetti diversi dagli attuali proprietari, che potrebbero avere una visione differente rispetto a quella che oggi stiamo raccontando. Crediamo inoltre che sia difficile vedere particolari operazioni di mercato concretizzarsi prima dell’inizio del ritiro. Anche in questo caso, però, non esistono certezze assolute. La sensazione è quindi che il primo Empoli che vedremo scendere in campo nel giorno del raduno possa essere composto prevalentemente dagli effettivi già sotto contratto, dai calciatori di ritorno dai vari prestiti e da qualche giovane proveniente dalla Primavera, chiamato a mettersi in mostra, farsi conoscere e giocarsi le proprie opportunità.

Quelli che ci attendono, e non diciamo certo nulla di nuovo, sono giorni importanti. Giorni che potrebbero davvero scrivere una nuova pagina nella storia più che centenaria dell’Empoli Football Club. Il countdown verso la ripartenza sportiva si fa però sempre più forte e concreto. Come detto, tra circa un mese si tornerà in campo e quindi sarà inevitabile iniziare a delineare qualcosa di più vicino all’ufficialità. Molto probabilmente dovremo attendere ancora una settimana abbondante prima di poter iniziare a parlare in maniera più concreta della parte sportiva, con l’allenatore che resta il primo nodo da sciogliere. Il tempo, però, corre veloce e tra non molto, oltre a tutte le vicende societarie che stiamo seguendo e continueremo a seguire da vicino, si tornerà a parlare anche di calcio giocato e di quel pallone che, finalmente, ricomincerà a rotolare sull’erba verde.