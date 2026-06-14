Abbiamo già scritto un paio di articoli evidenziando come non sarà semplice rivedere Andrea Fulignati a difendere la nostra porta. Sensazione che, molto probabilmente, sente anche lo stesso portiere montelupino. Andrea ha infatti esternato un pensiero di saluto e ringraziamento attraverso i suoi canali social:

Un’altra stagione arriva al termine. Ci voleva un po di tempo prima di scrivere qualcosa. Non è stata una stagione semplice ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. E per come si era messa, non era affatto scontato. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine e fortunati sia negli episodi che nella classifica. In altre stagioni 41 punti non sarebbero bastati. E questo deve essere d’insegnamento per il futuro. Personalmente è stato un anno incredibile. Giocare nell’Empoli per me è un qualcosa di speciale. A Empoli ci sono nato. Sono cresciuto in Maratona. Ho cercato di trasmettere questo mio senso di appartenenza a tutti i miei compagni nella speranza di riuscire a tirare fuori il massimo anche dalla brutta situazione in cui ci eravamo ritrovati. E la cosa di cui sono più orgoglioso è la consapevolezza di essere riuscito, insieme alla squadra, a ribellarci ad un finale che a un certo punto sembrava quasi inevitabile! Retrocedere in Serie C dopo 30 anni sarebbe stato devastante. L’Empoli è una realtà riconosciuta in tutta Italia da ormai tanto tempo. E questo patrimonio del nostro territorio va tutelato in tutti i modi per poter permettere alle generazioni future di vivere quelle emozioni che ho provato quando ero bambino. Ringrazio la famiglia Corsi per l’opportunità indimenticabile che mi è stata concessa. Un grazie anche a tutte le persone che lavorano nell’Empoli. Siete Fantastici ! È un grandissimo grazie a tutti i Tifosi Azzurri. Mi avete fatto sentire una persona speciale e spero di aver ricambiato il vostro affetto con la passione e l’amore che ho per la nostra maglia.