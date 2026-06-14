Abbiamo già scritto un paio di articoli evidenziando come non sarà semplice rivedere Andrea Fulignati a difendere la nostra porta. Sensazione che, molto probabilmente, sente anche lo stesso portiere montelupino. Andrea ha infatti esternato un pensiero di saluto e ringraziamento attraverso i suoi canali social:
Un’altra stagione arriva al termine. Ci voleva un po di tempo prima di scrivere qualcosa. Non è stata una stagione semplice ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. E per come si era messa, non era affatto scontato. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine e fortunati sia negli episodi che nella classifica. In altre stagioni 41 punti non sarebbero bastati. E questo deve essere d’insegnamento per il futuro. Personalmente è stato un anno incredibile. Giocare nell’Empoli per me è un qualcosa di speciale. A Empoli ci sono nato. Sono cresciuto in Maratona. Ho cercato di trasmettere questo mio senso di appartenenza a tutti i miei compagni nella speranza di riuscire a tirare fuori il massimo anche dalla brutta situazione in cui ci eravamo ritrovati. E la cosa di cui sono più orgoglioso è la consapevolezza di essere riuscito, insieme alla squadra, a ribellarci ad un finale che a un certo punto sembrava quasi inevitabile! Retrocedere in Serie C dopo 30 anni sarebbe stato devastante. L’Empoli è una realtà riconosciuta in tutta Italia da ormai tanto tempo. E questo patrimonio del nostro territorio va tutelato in tutti i modi per poter permettere alle generazioni future di vivere quelle emozioni che ho provato quando ero bambino. Ringrazio la famiglia Corsi per l’opportunità indimenticabile che mi è stata concessa. Un grazie anche a tutte le persone che lavorano nell’Empoli. Siete Fantastici ! È un grandissimo grazie a tutti i Tifosi Azzurri. Mi avete fatto sentire una persona speciale e spero di aver ricambiato il vostro affetto con la passione e l’amore che ho per la nostra maglia.
Grazie Andrea, con le tue parole hai detto tanto, ma non potevi dire tutto…. vorremmo che ci fosse continuità, ma sappiamo benissimo che questo non potrà avvenire….. hai detto giusto, la paura in certi casi sveglia le coscienze …. servirà d’insegnamento? sicuramente nella tifoseria, oggi meno incline e meno supina rispetto a 1 anno fa…. cambiali in bianco non si firmano… ma l’ennesimo fuggi fuggi e il ripartire da zero, sembra che la “paura” non abbia smosso la coscienza di chi comanda….
Un tifoso della Maratona che indossa la nostra maglia Azzurra in campo, posso solo immaginare il carico di emozioni, energia e orgoglio che possa portarsi dentro.
Purtroppo le circostanze (Cremonese in B) impediscono la permanenza a Empoli.
Grazie di tutto Andrea, cuore 💙 come noi
Grazie Andrea, probabilmente non sarai con noi nella prossima stagione (ma io non perdo le speranze fino a quando non è tutto definito). Sei stato un Professionista esemplare, oltre che “un tifoso in campo”, in ogni caso, anche da avversario, sarai sempre ben accolto a Empoli.
In bocca al lupo per la Tua carriera, e comunque, in un modo o nell’altro, ti rivedremo ad Empoli.
Evidentemente chi di dovere non gli ha fatto nessuna proposta per restare (e nemmeno l’ha fatta in primis alla Cremonese) e quindi giustamente siamo ai saluti. Non è che se non siamo andati in A, non si possa mettere sul piatto un offerta da fare alla Cremonese e cercare di acquistarlo per intero. Spero che la cosa sia comunque fattibile in un secondo tempo, ripartire da lui credo che sia basilare e alla fine, come ha detto qualcun’altro, se preferisce l’azzurro, può sempre puntare i piedi e a rinunciare di tornare a Cremona.. Almeno a provarci.. sempre che a Cremona non gli offrano un ingaggiò ben più alto e in quel caso difficilmente si rinuncia a guadagnare di più!
Ci salutano TUTTI ma la Madonnina Rebecca da Arezzo che ora c’ha pure il bodygard non ci saluterà MAI …. è questo il problema!!!
Grazie di tutto mitico portiere! Sarà dura vederti giocare contro di noi in Empoli Cremonese, tipo quando torno’ Daniele Croce.
Un grande! Grazie a te,salvezza passata molto grazie a te..
Grande portiere e Grande tifoso azzurro….. grazie
C’era l’obbligo con la serie A…per il riscatto…Fulignati ha un contratto alto che per noi in questo momento in un caos societario di vendita o ecc è impossibile riscattarlo….che mi preoccupa e la situazione società …Socio …vendita totale ..o rimarrà tutto com’era..che vorrebbe dire rifare un campionato come quest’anno o forse peggio..
fossi in lui andrei via anche io, anche se mi pagassero oro, con tutto il bene che voglio a sta maglia non ci starei nemmeno morto in sta banda di amebe
rimane comunque un grande portiere e idolo dei nostri tifosi questo va detto
e avrei molto piacere che restasse, ma come detto ci sono circostanze che non lo permettono