L’Empoli è nel pieno del suo secondo campionato di Serie A. Ha ottenuto una vittoria sorprendente contro la Juve e un pareggio prezioso con la Fiorentina, ma è a -2 in classifica avendo ricevuto una penalizzazione di cinque punti. Le trasferte si sono rivelate infatti un tallone d’Achille in questo inizio di stagione: tutte e tre (Sampdoria, Inter e Ascoli) ci hanno visto sconfitti per 2-0. Ma soprattutto l’Empoli è reduce da un sanguinoso 0-1 interno contro il Pisa, che ha tolto altre certezze. Così, il giovedì antecedente alla delicata partita esterna contro il Napoli di Maradona, è stata organizzata un’amichevole nella vicina San Miniato Basso contro una selezione Under 21 dello stesso club samminiatese.

Comincia la partita tra San Miniato ed Empoli: i primi gol

La formazione iniziale è la seguente: Rossi, Vertova, Di Francesco, Della Scala, Cucchi, Brambati, Calonaci, Zanoncelli, Ekström, Della Monica, Cop. A disposizione, oltre a Pintauro e Urbano, ci sono anche i nuovi acquisti Incocciati e Pasciullo, giunti entrambi in prestito dall’Atalanta. Ma è anche l’occasione per vedere all’opera Davor Cop, fino a quel momento oggetto abbastanza misterioso. Lo jugoslavo, maglia numero 11 e calzini abbassati, ha giocato solo in Coppa Italia e nel secondo tempo del match col Pisa. Giulio Drago, scambiandosi con il portiere ospitante Rossi, difende invece la porta del San Miniato.

Naturalmente l’Empoli prende in mano le redini dell’incontro, anche se il terreno, reso pesante dalla pioggia caduta nella mattinata, rende macchinosa la manovra palla a terra. Dopo qualche difficoltà iniziale, al 12′ Ekström, pescato da Cop, fulmina Drago da pochi passi. Passano pochi minuti e l’Empoli raddoppia con Cop, lesto ad approfittare di un errore della difesa samminiatese. I padroni di casa fanno quel che possono ed è Drago a dire di noi ai suoi abituali compagni di squadra in più di un’occasione, con parate degne di nota. La prima frazione si conclude sul risultato di 3-0 grazie al destro di Ekström che, con un colpo sotto, supera il portiere in uscita.

Nell’intervallo il telecronista Piero Lotti intervista Silvano Bini, il quale prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Vedendo l’allenamento di stasera, i giocatori hanno la possibilità di giocare bene anche la domenica. Purtroppo c’è questo assillo di vincere tutte le domeniche, ma bisogna dimenticarcelo e avere la mentalità di pensare punto per punto e recuperare il tempo perduto. Il nostro campionato è come se cominciasse ora, bisogna avere pazienza e fiducia di questi giocatori, anche se qualche volta hanno giornate storte come domenica scorsa“

Il secondo tempo avaro di emozioni e le considerazioni a caldo

Nella ripresa Salvemini manda in campo i recenti acquisti, Incocciati e Pasciullo, che sostituiscono Zanoncelli e Calonaci. Nel San Miniato tra i vari subentranti c’è anche il portiere di riserva empolese Pintauro, che prende il posto di Drago. L’Empoli segna il 4-0 in modo rocambolesco: Cucchi si fa parare un rigore, decretato per un fallo di mano, ma sulla ribattuta il difensore samminiatese Taddei entra in modo scoordinato e mette dentro la propria porta. Nonostante l’intraprendenza dei nuovi entrati, col passare dei minuti gli azzurri trovano maggiori difficoltà a mettere in atto i loro piani d’attacco e Pintauro riesce a respingere diversi tentativi verso la porta. Ci pensa Luigino Pasciullo, servito da un filtrante di Della Monica, a sbloccare i suoi e a realizzare il gol del definitivo 5-0.

Al termine il mister empolese Gaetano Salvemini viene intervistato sulla prossima difficile sfida di Napoli. “Io mi auguro che tutti quanti, me compreso, riusciamo a riscattarci e a uscire a testa alta. Nel calcio tutto è possibile, bisogna aver fiducia e credere nelle nostre possibilità. Sappiamo che il Napoli è la più forte squadra del campionato, domenica scorsa a Roma, in nove, è riuscita a portare via un pareggio. Io penso che quando c’è voglia di riscatto a qualunque squadra è possibile tutto. L’importante è metterci sempre l’impegno, la volontà e la determinazione che sono caratteristiche della nostra squadra. E in più trovare la voglia di volere il risultato. Oggi ho visto nei ragazzi la voglia di emergere, domenica cercheremo di andare in campo sperando di portar via un risultato positivo”. L’Empoli perderà a Napoli, per 2-1 battuto dai colpi di Maradona, ma uscirà a testa alta dopo aver fatto una partita generosissima.

L’amichevole contro il San Miniato, in versione integrale:

San Miniato – Empoli