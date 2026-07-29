Nel nuovo Empoli (ri) targato Pagliuca, a destare curiosità sono i numerosi giovani che sono saliti dalla formazione Primavera. Calciatori giovani e ancora inesperti, certo, ma con buone potenzialità e margini di miglioramento. Alcuni di loro torneranno stabilmente in Primavera per disputare il difficile campionato che attende l’Under 20 di Filippeschi, ma altri potrebbero rimanere nel giro della prima squadra.

Tra questi, il più gettonato è sicuramente il nome di Salvatore Monaco. Il capocannoniere dello scorso campionato di Primavera 2 sta destando un’ottima impressione nelle amichevoli disputate fino a questo momento. Si tratta di un attaccante rapido che sa attaccare la porta, non solo in campo aperto, la sua specialità, ma anche negli spazi brevi. Il gol messo a segno contro l’Entella ne è un esempio calzante.

Un altro profilo da tenere d’occhio è quello di Matteo Egan. Compirà 19 anni a novembre ed è un laterale destro duttile, che può giocare anche sull’altra fascia. Contro il Castelfiorentino e l’Entella è partito due volte titolare, complice la defezione di Elia. Egan è il classico “quinto” abile negli inserimenti, che attacca lo spazio e si presenta spesso in zona offensiva.

In difesa c’è Dawid Bembnista, arrivato a Empoli tre anni fa e pronto al grande salto. Viene ritenuto un difensore elegante e preciso, che forse deve imparare a “sporcarsi” maggiormente. Ma il centrale polacco è un calciatore di sicuro avvenire, affidabile e ben dotato fisicamente. Potrebbe rientrare nella lista dei cosiddetti “rincalzi”.

Infine, ci sono altri calciatori che potrebbero essere presi in considerazione ma per i quali, in questo momento, è plausibile un maggiore impiego in Primavera. Parliamo di Thomas Campaniello e Danilo Busiello, attaccanti interessanti e già in odore di prima squadra. E dei centrocampisti Mattia Huqi e Edoardo Biondini, futuri pilastri della Primavera di Filippeschi.