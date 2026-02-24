È ripreso ieri il lavoro degli azzurri dopo due giorni di riposo. Come già evidenziato, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno di campionato, in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena. All’andata l’Empoli riuscì a imporsi sul campo dei romagnoli per 1-0 grazie a un gol di Ilie, ma va ricordato come quella gara, soprattutto nella ripresa, si fosse rivelata tutt’altro che semplice, con il Cesena capace di mettere a lungo gli azzurri alle corde. La squadra romagnola è una di quelle che ama giocare e costruire, aspetto che spesso, in questa stagione, ha favorito l’Empoli, più a suo agio quando può trovare spazi per ripartire.

La prima seduta di allenamento non ha ovviamente fornito indicazioni particolarmente significative sulle possibili scelte di mister Dionisi per quanto riguarda l’undici iniziale. Da segnalare soltanto che Ebuehi ha lavorato a parte, ma si tratta di un lavoro programmato e non legato a problematiche specifiche. Resta da capire se si proseguirà con il 3-5-2, che al momento appare l’opzione più probabile, oppure se si proverà a reinserire un trequartista alle spalle delle due punte. In questo secondo caso, il nome di Saporiti sembra essere quello in vantaggio. Oltre agli infortunati Pellegri e Ghion, mancheranno per squalifica Magnino ed Elia. Se per la sostituzione dell’ex Spezia non sembrano esserci particolari dubbi, con Brando Moruzzi indicato come principale candidato, in mezzo al campo le soluzioni sono diverse e la settimana di lavoro chiarirà su quale profilo Dionisi deciderà di puntare. Tornerà invece a disposizione Guarino, che ha scontato il turno di stop e dovrebbe rientrare nel terzetto difensivo titolare, con Curto destinato con buona probabilità a partire dalla panchina. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Fila e Nasti per affiancare Shpendi dal primo minuto.

Quella contro il Cesena si preannuncia una gara interessante e significativa, utile per capire se i progressi mostrati a Frosinone siano reali e non legati a una singola prestazione. I punti in palio avranno un peso importante, sia per allontanarsi ulteriormente dalla zona più calda della classifica, sia, perché no, per provare ad avvicinarsi a quella più stimolante dei playoff.