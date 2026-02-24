È ripreso ieri il lavoro degli azzurri dopo due giorni di riposo. Come già evidenziato, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno di campionato, in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena. All’andata l’Empoli riuscì a imporsi sul campo dei romagnoli per 1-0 grazie a un gol di Ilie, ma va ricordato come quella gara, soprattutto nella ripresa, si fosse rivelata tutt’altro che semplice, con il Cesena capace di mettere a lungo gli azzurri alle corde. La squadra romagnola è una di quelle che ama giocare e costruire, aspetto che spesso, in questa stagione, ha favorito l’Empoli, più a suo agio quando può trovare spazi per ripartire.
La prima seduta di allenamento non ha ovviamente fornito indicazioni particolarmente significative sulle possibili scelte di mister Dionisi per quanto riguarda l’undici iniziale. Da segnalare soltanto che Ebuehi ha lavorato a parte, ma si tratta di un lavoro programmato e non legato a problematiche specifiche. Resta da capire se si proseguirà con il 3-5-2, che al momento appare l’opzione più probabile, oppure se si proverà a reinserire un trequartista alle spalle delle due punte. In questo secondo caso, il nome di Saporiti sembra essere quello in vantaggio. Oltre agli infortunati Pellegri e Ghion, mancheranno per squalifica Magnino ed Elia. Se per la sostituzione dell’ex Spezia non sembrano esserci particolari dubbi, con Brando Moruzzi indicato come principale candidato, in mezzo al campo le soluzioni sono diverse e la settimana di lavoro chiarirà su quale profilo Dionisi deciderà di puntare. Tornerà invece a disposizione Guarino, che ha scontato il turno di stop e dovrebbe rientrare nel terzetto difensivo titolare, con Curto destinato con buona probabilità a partire dalla panchina. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Fila e Nasti per affiancare Shpendi dal primo minuto.
Quella contro il Cesena si preannuncia una gara interessante e significativa, utile per capire se i progressi mostrati a Frosinone siano reali e non legati a una singola prestazione. I punti in palio avranno un peso importante, sia per allontanarsi ulteriormente dalla zona più calda della classifica, sia, perché no, per provare ad avvicinarsi a quella più stimolante dei playoff.
Io confermerei la difesa con Curto Lovato e Obaretin, davanti Fila Sphendi, in mezzo non so, sicuramente a destra ho visto un Ebuehi in ripresa.
Tradizione nettamente a nostro favore
Ma secondo voi in caso di pareggio e sconfitta , come la mettiamo…?
Perchè dovremmo pensare ad uno scenario che tutti noi non speriamo?
Un pareggio non sarebbe da buttare, soprattutto x come si potrebbe mettere la partita. Non facciamo l’errore della Fiorentina che con la smania di vincere ha buttato tanti punti rifiutando i pareggi.
Cerchiamo di essere empolesi anche in questo senso. Ricercare la vittoria con raziocinio e voglia. Poi cervello x capire a metà secondo tempo.
Spero che salti la panchina
la panchina del Cesena!
Visto che manca l’imprevedibilità sulla fascia di Elia non si può prescindere dalla tecnica di Saporiti. Per cui in avanti Fila-Shpendi e dietro Saporiti (se ha almeno 1 ora di autonomia), poi dietro ovviamente confermerei il terzetto difensivo di Frosinone, ma si sà che Guarino rientrerà, credo che sia una delle poche cose certe dell’11 iniziale.
pur che tu la smetta di scrivere….mi auguro una sconfitta
Allora bisogna fare l’abbonamento in una futura cattedrale da 19.000..
per stare da novembre fino a Marzo e non si sa quando per vedere un pareggio?…
E qui vi ci ho becco!
i 3.000 lo faranno e ci sono anche io , va il resto dello Studio 16.000 posti ci si mette 8 cartonati , i teloni ?
Popov al posto di Nasti.
Ceesay al posto di Elia
Non cambiamo il 352: per favore 🙏
Saporiti può entrare nel finale.
Giusto.
Nasti in panchina,almeno per quello che si è visto finora.
purtroppo se ci si basava su quello visto Popov non doveva uscire dai giochi ormai ben quasi 5 mesi fa
Comunque siete un pò fissati su Popov come lo eravate troppo su Baldanzi, è vero che in alcune circostanze poteva metterlo di più a seconda dell’avversario, ma non credo proprio che avremmo più punti se giocava più lui al posto di Nasti o adesso di Fila.
Quando ha giocato dall’inizio anche lui non beccava palla come Nasti ed ha fatto benino (non bene) solo da subentrato.
Tutti noi siamo d’accordo sul fatto che con Juve Stabia e Reggiana doveva giocare di più per sfruttare i cross che soprattutto con la Reggiana sarebbero stati da preventivare considerando il loro giocare bassi e schiacciati.
Andrea, obiettivamente è di una spanna superiore a Nasti.
In tutto: tecnica, fisicita, impegno.
Sostanzialmente è questo che viene detto, nessuno fa i miracoli, nemmeno lui li avrebbe fatti , ma abbiamo visto prestazioni indecenti e lui in panchina oppure fatto subentrare gli ultimi 10 minuti.