n questo momento, dopo 26 giornate di campionato, gli azzurri sono esattamente a centro classifica, occupando il decimo posto a pari merito con Carrarese e Padova. Indipendentemente dal giudizio che si può dare a questa posizione, che per qualcuno può essere in linea e per qualcun altro non pienamente soddisfacente, è evidente come essa sia fortemente condizionata da un rendimento casalingo che, numeri alla mano, non può essere considerato positivo. L’Empoli è infatti una delle squadre che ha già disputato più partite in casa: sono 14 le gare giocate al Castellani, dato che al momento accomuna soltanto gli azzurri e il Palermo. Tutte le altre squadre hanno giocato 13 partite interne oppure, come nel caso di Frosinone e Sud Tirol, addirittura 12. In queste 14 partite casalinghe l’Empoli ha raccolto soltanto 17 punti, frutto di tre vittorie, otto pareggi e tre sconfitte. I successi sono arrivati contro il Padova alla prima giornata, poi contro il Bari e il Catanzaro. I gol realizzati al Castellani sono stati 19, quelli subiti 15.

Guardando esclusivamente al rendimento interno, hanno fatto peggio dell’Empoli soltanto quattro squadre che però, va sottolineato, hanno giocato una gara in meno: Padova, Bari, Spezia e il fanalino di coda Pescara. Reggiana e Mantova hanno invece gli stessi punti casalinghi dell’Empoli, ma con una partita in meno e quindi una media punti superiore. Se si analizzassero soltanto le gare giocate in casa, l’Empoli occuperebbe una posizione che non garantirebbe la salvezza diretta e lo costringerebbe a guardare in zona playout.

Il trend interno è quindi uno degli aspetti sui quali è inevitabile chiedere un deciso miglioramento, magari già a partire dalla prossima gara al Castellani. Anche perché, da qui alla fine della stagione, le partite in trasferta saranno numericamente superiori a quelle casalinghe, e questo rende ancora più necessario sfruttare al massimo le occasioni davanti al proprio pubblico.