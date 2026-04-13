Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Una vera e propria sfida salvezza ormai senza più appello, tra due squadre in crisi, quella che si gioca oggi, domenica 12 aprile 2026, alle h.15, all’”Euganeo” di Padova, valida per la trentaquattresima e quint’ultima giornata del campionato di Serie B 2025/2026. La gara, vista l’importanza e l’inaugurazione della nuova Curva Sud degli ultras padovani, si disputa davanti ad una buona cornice di pubblico. Gli spettatori ufficiali sono infatti 10.440 spettatori ufficiali, di cui 7.505 paganti.

Ancora un’altra pesante sconfitta per l’Empoli, ora sempre più inguaiato nei bassifondi della classifica, contro un’avversaria modesta, in grossa difficoltà. Anche il Padova però, dopo cinque sconfitte consecutive, così come aveva fatto la Sampdoria nel turno precedente mette la freccia e scavalca gli azzurri, ancora una volta autori di una prova largamente insufficiente, abulica. Il gol del Padova arriva con Bortolussi all’84°, dopo che l’Empoli – non è la prima volta specie ultimamente – si dimostra incapace di spazzare via la palla ed allontanare il pericolo. Un Empoli piccolo piccolo insomma, che neanche la traversa scheggiata da Popov da pochi metri al 63° con un tiro al volo, ed un rigore nel finale sull’1-0 (braccio largo in area veneta di Perrotta), apparso ai più evidente, può giustificare. Lo spettro della Serie C si fa sempre più vicino e solo una vittoria domenica prossima, in casa con la Virtus Entella (ancora uno scontro diretto), può allontanarlo.

Sono esattamente 455 i tifosi empolesi presenti in quel di Padova per stare ancora una volta accanto alla squadra azzurra, che fanno seguito ai comunicati dell’Unione Clubs Azzurri e della Presidenza, entrambi chiamanti a raccolta la tifoseria e l’ambiente, a poche ore di distanza dalla vitale partita. Il numero è piuttosto buono, soprattutto se si considera il clima negativo, quasi funereo, che si respira in settimana, anche se, comunque, la trasferta non è delle più lontane. Il tifo degli ultras azzurri parte un po’ moscio, poi si compatta meglio al centro del settore ospiti – con dalle parti semplici tifosi e non ultras – e inizia come al solito a sostenere i colori biancazzurri, con cori come “Combatti con il cuore e vinci per gli ultrà…”, “Empoli alé alé canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò…”, “E quando andiamo in trasferta portiamo dietro il nostro orgoglio di essere empolesi, di essere empolesi e sempre canteremo Empoli…”, e tanti altri, che vengono più o meno bene. Verso il 20° sono esposti insieme gli striscioni “Ciao Nicola Desperados per sempre” e “Ciao Nicola” (questo secondo degli “Ultras Empoli”), noto esponente dei “Desperados Empoli”, purtroppo scomparso venerdì 10 aprile per un male incurabile, lutto che colpisce gravemente la tifoseria empolese. Dopo verranno effettuati tanti altri cori, il tifo, fino ad un certo punto un po’ altalenante, migliora nel secondo tempo, con cori molto più partecipati, come ad esempio il “Forza Azzurro! Vinci per noi!” e il “Tutta la curva! – Empoli! Empoli!”. Poi il Padova va in vantaggio e la gente prima mugugna, poi, al triplice fischio del signor Perenzoni di Rovereto, perde completamente la pazienza. Anche stavolta il tifo empolese fa la sua parte, il tifo è piuttosto buono, ma per niente la fa la squadra, che non mostra il carattere che ci vorrebbe in certe situazioni, non tira fuori gli attributi necessari ora che ci sarebbe da sputare sangue per evitare di sprofondare in C. Gli empolesi, dopo l’incredibile retrocessione dalla Serie A dello scorso anno, con l’Empoli a metà classifica dopo il girone d’andata, si sentono ancora una volta presi in giro. Alla fine della sfida di Padova alla tifoseria, finora zitta e buona, sono saltati i nervi, con cori come “Fate ridere, fate ridere, fate ridere…”. Poi si è data appuntamento con la squadra, che in Veneto non si era avvicinata più di tanto al settore ospiti, alle 20,45 al “Castellani”, dove è proseguita la contestazione in serata, massiccia, come quasi mai è successa a Empoli. La gente, radunatasi nell’antistadio, dove si è fermato il pullman dell’Empoli F.C., inferocita e molto arrabbiata, ha fatto capire ai giocatori e al mister, con toni davvero decisi, che a tutti i costi si deve mantenere la categoria. Per i circa 300, forse più, presenti hanno parlato i capipopolo, anche se molti chiedevano il necessario impegno per fatti suoi. Sono partiti cori come “Fuori i coglioni, tirate fuori i coglioni”, “Noi vogliamo undici leoni!”, “Noi siamo l’Empoli Calcio!”, “Orgogliosi di essere empolesi!” e altri ancora, facendo invero così capire che la misura è davvero colma ai giocatori e al mister azzurri, che ci si è stufati di vedere gente che guadagna assai bene e non suda la maglia.

Come già accennato oggi all’”Euganeo” viene inaugurata la nuova Curva Sud, attesa da tanti anni dagli ultras padovani, coperta, funzionale e ultramoderna, con una capienza di circa 3.300 posti, dove ogni coro rimbomba e riecheggia molto, favorito dall’ideale strutturazione ed attaccata al campo. Ai piedi della nuova curva viene esposto lo striscione fisso “Tutti in Curva Sud, nel cuore una città”, firmato “Ultras Padova”, al vero un po’ banalotto. Inoltre vengono sventolate tantissime bandierine biancoscudate. Il tifo è abbastanza alto, già abbiamo spiegato il perché, a tratti convincente, specie nel finale col Padova in vantaggio. Verso il 20° viene esposto lo striscione significativo “Prima l’uomo poi il mister: Matteo Andreoletti per sempre padovano”, per ringraziare il vecchio allenatore, esonerato il 21 marzo scorso per far posto a Roberto Breda (oggi al primo successo). Il tifo padovano accusa comunque, tra diversi canti, pause anche un po’ lunghe. Tra i cori venuti meglio ricordiamo il sillabato e secco “Pa-do-va!”, “Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a tifare il Padova…”, “Vogliamo il gol, vogliamo il gol…”, “Noi siamo i padovani, i padovani, noi siamo i padovani…”. Si trova anche il tempo per offendere, in almeno due occasioni, di cui una dopo la fine del match, i dirimpettai empolesi, con cori tipo “Rossi di merda, voi siete rossi di merda…”. Nel complesso il tifo dei padroni di casa si esprime su buoni livelli, senza peraltro eccedere.