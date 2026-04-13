Lo avevamo preannunciato nel pezzo di stamani ed è arrivata la conferma. La squadra andrà in ritiro anticipato in vista della fondamentale sfida di domenica con l’Entella. Infatti dopo l’allenamento di giovedi il gruppo si recherà compatto al centro sportivo di Monteboro dove vi resterà – uscendo soltanto per gli allenamenti di venerdi e sabato – fino alla partita.
Una decisione che non ha il senso del punitivo ma quello di tenere unito il gruppo senza disperdere nemmeno una leggera percentuale di attenzione in vista, come detto, di una sfida che potrebbe segnare in maniera importante il destino di questa stagione. I punti in palio domenica pomeriggio potrebbero o farci allungare dandoci respiro o, al peggio, vederci addirittura in piena zona retrocessione.
A pane secco e granturco, i polli si trattano così!
⚽👍😀
Semmai senza smartphone….
Bene così: sogliolina lessa tutti i giorni, niente sesso, concentrazione massima solo sull’Entella.
La contestazione la dovevano fare a Cerbaiola, non ai giocatori.
ma con loro ci sta’ anche ki li ha presi Sto giocatori??? Oppure i Corsi se la gode????????????
Mi sembra il minimo…. ma senza cellulare e PlayStation….. altrimenti è inutile!!!
Io li farei stare anche in ginocchio sui ceci e obbligo di indossare il cilicio
Eh no Stefano non ha il senso punitivo questo ritiro ahahahha Mavvia ma come si va a scrivere certa roba?
Io penso che la migliore punizione da applicare ai giocatori durante il ritiro, sarebbe far vedere loro le partite dell’Empoli partendo dai play off del 1995-1996, con tutte le partite storiche ed epiche della nostra squadra e dopo far vedere loro le partite (peggiori) del gruppo di quest’anno.
Bravo, questa è bella
Benissimo così. Ovviamente il ritiro è sia punitivo sia di concentrazione in vista di domenica. Che sia un vero ritiro e che i giocatori comincino a tirare fuori le palle, seriamente!!!
Te sei convinto che ce l’abbiano?
Non le Hanno.
Io il ritiro ve lo farei fare in zona Santa Croce, ai bottali!
boia da giovedi a domenica…piccini come fanno?!merendina e scaldasonno nello zaino…
Sarò sce.mo ma io mi sento che domenica vinciamo
Non basterebbe comunque.
Si devono svegliare. 7 punti almeno in 4 partite
Il discorso mentalità, carattere e pal.e è un qualcosa che non si è creato per vari motivi, perchè sono stati scelti giocatori da fuori evidentemente che nel loro DNA sono carenti, poi ci sono giovani rientrati dai prestiti dove non avevano responsabilità e tanti prestiti, per cui la mentalità doveva essere costruita con la guida di una persona carismatica ed autorevole (un Silvio Baldini o Andreazzoli tanto per interdersi) ma non autoritaria, il ruolo autoritario spettava al direttore sportivo (un Carli tanto per intendersi) ed in parte anche dal presidente.
Invece sono cambiati due direttori sportivi ed hanno silurato un allenatore autoritario (Pagliuca) prendendo un giochista (sulla carta) che però non è stato in grado di dare sicurezze attraverso il gioco alla squadra (anche perchè il materiale tecnico è comunque di medio/basso valore per la categoria) ed è stato preso un allenatore nè pesce nè carne.
Quello che non c’è effettivamente stato è quel clic mentale, quella scintilla nella determinazione che onestamente in queste due trasferte mi aspettavo, quello che altre squadre in lotta (a parte lo Spezia ed il Bari per motivi diversi) hanno probabilmente fatto o avuto.
Però andiamo a vedere le squadre:
Pescara con la mentalità creatasi da un lungo playoff vinto l’anno scorso
Padova, Entella e Avellino reduci da campionati vinti
Reggiana e Mantova forgiate da salvezze dure l’anno scorso.
Andrea ma quando qualcuno qua ti faceva notare dei giocatori scarsi e dei prestiti infiniti ti ricordi cosa dicevi? Dai…
Allora non si spiega l’ottavo posto del girone d’andata e non si spiegano i 27 punti. Che è successo dopo?
In parte quello che è successo spesso a Empoli , giorni di andata sopra la media e di ritorno indegni convinti che si fosse già salvi , grazie a messaggi societari fuorvianti .
Quando vai a prendere avanzi che non giocano mai per integrare e non migliorare La Rosa ….L effetto è questo , sommato a Dionisi allenatore finito e senz anima , paradossalmente meglio Pagliuca che almeno la sua follia aveva una senso .
Caserta ….è L unico che si è preso la folle responsabilità di lasciare 1 anno di contratto per cercare di salvarci , capacità o meno merita rispetto per questo
Se deve essere un punto di partenza da qui fino alla fine, il ritiro doveva essere imposto fin dal ritorno da Padova.
Giovedì sembra preso un po’ a cuor leggero.
sempre forza Empoli