Lo avevamo preannunciato nel pezzo di stamani ed è arrivata la conferma. La squadra andrà in ritiro anticipato in vista della fondamentale sfida di domenica con l’Entella. Infatti dopo l’allenamento di giovedi il gruppo si recherà compatto al centro sportivo di Monteboro dove vi resterà – uscendo soltanto per gli allenamenti di venerdi e sabato – fino alla partita.

Una decisione che non ha il senso del punitivo ma quello di tenere unito il gruppo senza disperdere nemmeno una leggera percentuale di attenzione in vista, come detto, di una sfida che potrebbe segnare in maniera importante il destino di questa stagione. I punti in palio domenica pomeriggio potrebbero o farci allungare dandoci respiro o, al peggio, vederci addirittura in piena zona retrocessione.