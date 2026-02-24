Il Giudice sportivo ha reso noto i provvedimenti dopo la 26a giornata, otto i giocatori squalificati tutti per un turno: Tonoli (Modena), Elia e Magnino (Empoli), Fusi e Perrotta (Padova), Gravillon (Pescara), Charlys (Reggiana) e Sounas (Avellino). Una giornata anche all’allenatore del Mantova Modesto.

Due assenze importanti per mister Dionisi in vista della prossima gara con il Cesena; al posto di Elia ballottaggio tra Moruzzi e Ceesay mentre per Magnino possibile la scelta sia tra Yepes e Haas.