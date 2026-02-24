Ha preso il via Empoli Academy Special, il nuovo progetto dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità pensato da Empoli Football Club per strutturare un percorso stabile durante l’anno, capace di garantire continuità educativa, sportiva e relazionale. Il Monteboro Training Center ha ospitato la prima seduta di allenamento, tra gioco, divertimento e inclusione in un contesto nel quale lo sport si conferma strumento privilegiato di incontro, rispetto e condivisione, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza autentica e significativa. Numerosi i bambini presenti, seguiti da figure professionali qualificate in grado di garantire attenzione, competenza e supporto costante, creando un ambiente sicuro e stimolante.

“Empoli Academy Special nasce dalla volontà di fare sempre qualcosa in più in questa direzione – ha dichiarato Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Empoli Football Club –. È una soddisfazione enorme per il nostro Club e un grande orgoglio per me essere riusciti a organizzare qualcosa che inizialmente ci sembrava più grande di noi. Ricordo ancora la letterina che ci ha scritto Rubio, un bimbo che oggi è qui presente, che al termine del camp estivo aveva espresso il desiderio di potersi allenare più spesso. Quelle parole hanno davvero aperto una strada. Ci hanno dato il coraggio di trasformare un’idea in un progetto reale. Un progetto che è diventato possibile grazie al lavoro di squadra, alla disponibilità dei nostri collaboratori e di tutte quelle persone che hanno messo competenza, passione e cuore in questa iniziativa. È un’attività rivolta a tutti i bambini e le bambine che vogliono trascorrere del tempo insieme, respirare sport, inclusione, amicizia, risate e benessere. Non ci sono limiti di età o di disabilità: la nostra volontà è offrire a tutti la possibilità di praticare sport, stare all’aria aperta e sentirsi parte di un gruppo, in un ambiente per noi speciale come Monteboro”. Il progetto si fonda su un’idea di calcio accessibile a tutti, in cui allenamenti, giochi ed esercitazioni tecniche si alternano a momenti ludici e sociali, con l’obiettivo di favorire il benessere, l’autonomia e la crescita personale dei ragazzi.

Con Empoli Academy Special, Empoli Football Club rinnova il proprio impegno nella costruzione di percorsi inclusivi e duraturi, dimostrando ancora una volta come il calcio possa essere molto più di un gioco: uno strumento educativo, sociale e umano, capace di abbattere barriere e creare opportunità per tutti.