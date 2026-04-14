E’ una stagione “nera” per l’Empoli con una classifica adesso che è veramente preoccupante anche se gli azzurri mantengono ancora un punto di vantaggio sulla zona playout occupata proprio dalla Virtus Entella, squadra che sarà il prossimo avversario domenica prossima al Castellani per un vero e proprio spareggio salvezza e tre punti sulla Reggiana che occupa il terz’ultimo posto per la retrocessione diretta.
In tutto questo c’è un dato importante che evidenzia il crollo dell’Empoli prendendo in esame le gare giocate nel girone di ritorno; dopo la sconfitta con il Padova gli azzurri infatti sono all’ultimo posto in solitaria in classifica con 9 punti, al penultimo posto il Padova con 12, poi Reggiana, Cesena e Spezia con 13. Tra le squadre in lotta per la salvezza impressionante il trend del Mantova con 24 punti e della Sampdoria con 23. Una sola vittoria nell quindici gare giocare nel girone di ritorno (il 4-2 con il Pescara), poi sei pareggi ed otto sconfitte. Solo il Cesena ha preso più gol di noi nel girone di ritorno (29) mentre il Padova ha preso gli stessi nostri 25 gol. Ricordiamo che l’Empoli aveva chiuso il girone di andata con 27 punti.
Come detto, mancano ancora quattro gare al termine della stagione; quattro finali. Inutile dire che nella prossima sfida con l’Entella è obbligatorio tornare alla vittoria per rilanciare le possibilità di salvezza e distanziare in classifica i liguri. Al contrario, il quadro potrebbe anche farsi drammatico con anche gli altri risultati a diventare cruciali.
…..fate bene a cercare di instillare sicurezza nella gente, ma chi era ad aspettare la squadra l’altra sera, m’ha riferito di facce no preoccupate, ma proprio “arrese”.
Per quanto visto finora, l’unica possibilità di salvezza, sarebbe che tutte quelle dietro perdessero sempre, così tutto rimarrebbe com’è, e con “san cu lo” saremmo salvi, ma è fantacalcio.
Comunque sia adesso qualcuno dovrebbe chiedere scusa dell’accanimento su Pagliuca. Al di la dei limiti tecnici, forse l’unico che aveva capito che non fossero uomini questi calciatori e le cattive maniere erano l’unico modo per tenerli con attenzione alta il più possibile.
Una rosa scarsa. Che va oltre il mero aspetto tattico e tecnico.
La mollezza di Obaretin quando è subentrato (che non è l’unico, per intendersi) penso sia l’emblema.
Ormai è tardi per tutto. Solo se tornasse il culo di inizio stagione e qualcuno da lassù ci aiutasse, si può salvare questa squadra
Non ho capito…. si parla di ragazzi di 25 anni che fanno il mestiere più bello del mondo, hanno una vita agiata, non gli manca niente….. e sono scoraggiati? ma stiamo scherzando? devono trovare le risorse dentro di loro perché non partano per una guerra (Popov potrebbe insegnare qualcosa)…. è solo una partita di calcio e la squadra non è peggiore dell’Entella ….. non ci sono scuse, non regge nessun discorso a parziale discolpa!!!!
in tante occasioni potevo non condividere , ma stavolta sono daccordo con te, non siamo piu scarsi dell entella e dobbiamo andare in campo con grinta altroche arrendevoli. ma poi arrendevoli per cosa .
Lascialo stare il fantacalcio: la matematica dice che con 2 vittorie nelle partite casalinghe l’Empoli si salva. Se non è in grado di farle sarà giusto andare di sotto.
la classifica del girone di ritorno è lo specchio della stagione: dopo la vittoria di Cesena- sopravvalutata visto quanto hanno fatto dopo i romagnoli- è come se la squadra avesse smesso di giocare. Solo qualche buona mezza partita, tantissimi errori in difesa che è diventata un colabrodo, si cammina invece di correre, si gioca come come fosse sempre l’ultima giornata di campionato prima delle ferie estive.
Questi segnali ci sono da tanto- da febbraio- ma poco è stato fatto aldilà del cambio di allenatore, ma i problemi sono sempre quelli.
Risolvere in una settimana un andazzo che dura da mesi non mi sembra semplice.
Se ci si salverà- come speriamo, ma è difficile- deve cambiare tutto
A me piacerebbe capire quali siano le cause del bilancio in perdita e la carenza di liquidità, almeno me ne farei una ragione. Perchè con le grosse cessioni che sono state fatte in questi anni e gli abbondanti introiti televisivi mi sembra impossibile trovarsi a non poter fare due o tre acquisti mirati forti per tenere almeno la categoria: non parlo nemmeno di risalire subito, ma di tenere almeno la categoria.
Hai preso il miglior portiere della B
Hai preso la meglio ala
Hai preso due che avevano vinto il campionato
Hai riportato a Empoli uno che ti ha fatto 13 gol
Purtroppo né Pagliuca né Dionisi né Caserta sono riusciti a fare di una buona rosa, una squadra.
Continuo a credere che non sia causa del mister, non era allora e non lo è neanche adesso con la differenza che Pagliuca ha pagato lo scotto del fatto che nessuno volesse credere che i giocatori fossero così scarsi.Una cosa gli andava detta in sede di contestazione e spero che l’abbiano fatto, ovvero che giocano con la collegiata sul petto e che ci rappresentano e solo per questo vogliamo vedere gente scarsa ma che lotta fino alla fine .
Aggiungici l’infortunio (ferale!!!) di Pellegri.
ci meritiamo ampiamente la serie c..il peggior Empoli visto da decenni..squadra di raccattati voluti dalla società per non spendere..difficilmente ci salveremo..inutile girarci intorno la nostra squadra è fragile, inconcludente..penso che sua dura anche con il Lamporecchio…
Su Pagliuca, sono uno di quelli che a suo tempo lo aveva criticato, ma adesso mi rendo conto che è forse il meno colpevole (anche se i giocatori li aveva scelti lui, o per lo meno aveva dato l’ok).
La cosa che mi lascia pessimista è la qualità tecnica della rosa: non riusciamo a fare tre passaggi di fila; abbiamo elementi (vedi Moruzzi) che fanno stop a 5 metri, che continuano a giocare con un piede solo e che se sono davanti all’avversario sono incapaci di saltarlo nell’uno contro uno.
Io ripenso alle rose dell’Empoli che ha fatto bene in B e vedo giocatori che avevano qualità tecnica in abbondanza.
Come si fa con questa rosa a salvarsi?
E’ inutile parlare di solo impegno, nel calcio si gioca con la palla: controllo, passaggio e tiro.
Se un buon 80% della nostra rosa, non sa fare queste cose, corri a vuoto e basta.
Eppure 27 punti l’avevan fatti.
Cuorematto la B è balorda e basta poco per schizzare in fondo se non hai una squadra da promozione. Ma come dice Paolino 27 punti all’andata erano stati fatti, bene, male, pesticciando, ma li avevi fatti. Bastava farne ad oggi 15-16 ed eri già a pa..lle ritte pensando alla prossima stagione. Invece no. 9 miseri punti, poi è chiaro finisci lì sotto. A livello generale sicuramentea 27 punti il guardare (come dice Riccardo) ai play off è stato devastante. Dopo le sconfitte con sud Tirol e Carrarese siccome si voleva l’ottavo posto averlo perso ha disgregato tutto. Non abbiamo avuto pura della retrocessione ed è iniziato il cazz.eggio. La doppia sconfitta bari/catanzaro (bastava evitare quelle visto che erano 2 gare che stavi dominando) e te eri salvo. Poi come schizzi giù vai in apnea e diventa un casino come adesso. La difesa prende gol idioti e due gare da 0-0 come genova e Padova invece poi le perdi.
Giovanni dove sei non dici nulla ! 😂🤣😂
Quando non difendi gli arbitri dici anche cose interessanti.