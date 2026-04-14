E’ una stagione “nera” per l’Empoli con una classifica adesso che è veramente preoccupante anche se gli azzurri mantengono ancora un punto di vantaggio sulla zona playout occupata proprio dalla Virtus Entella, squadra che sarà il prossimo avversario domenica prossima al Castellani per un vero e proprio spareggio salvezza e tre punti sulla Reggiana che occupa il terz’ultimo posto per la retrocessione diretta.

In tutto questo c’è un dato importante che evidenzia il crollo dell’Empoli prendendo in esame le gare giocate nel girone di ritorno; dopo la sconfitta con il Padova gli azzurri infatti sono all’ultimo posto in solitaria in classifica con 9 punti, al penultimo posto il Padova con 12, poi Reggiana, Cesena e Spezia con 13. Tra le squadre in lotta per la salvezza impressionante il trend del Mantova con 24 punti e della Sampdoria con 23. Una sola vittoria nell quindici gare giocare nel girone di ritorno (il 4-2 con il Pescara), poi sei pareggi ed otto sconfitte. Solo il Cesena ha preso più gol di noi nel girone di ritorno (29) mentre il Padova ha preso gli stessi nostri 25 gol. Ricordiamo che l’Empoli aveva chiuso il girone di andata con 27 punti.

Come detto, mancano ancora quattro gare al termine della stagione; quattro finali. Inutile dire che nella prossima sfida con l’Entella è obbligatorio tornare alla vittoria per rilanciare le possibilità di salvezza e distanziare in classifica i liguri. Al contrario, il quadro potrebbe anche farsi drammatico con anche gli altri risultati a diventare cruciali.