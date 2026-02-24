E’ ripresa ieri la preparazione del Cesena in vista della prossima gara di sabato al Castellani con l’Empoli. L’allenatore Mignani ha ricevuto ancora la fiducia della società ma a Empoli probabilmente si giocherà il suo futuro sulla panchina bianconera. Ricordiamo che il Cesena è reduce da sette sconfitte nelle ultime nove giornate.

Per la gara di sabato tornerà in difesa Zaro, al rientro dalla squalifica, mente sono da valutare le condizioni di Magni, uscito per un problema muscolare dopo aver sostituito Frabotta. Di sicuro non ci sarà l’infortunato Castrovilli. In attacco si dovrebbe andare con la conferma della coppia Shpendi-Cerri con quest’ultimo che sarà uno degli ex della partita insieme a Castagnetti e Bastoni.