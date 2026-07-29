Inizia oggi, mercoledì 29 luglio, alle ore 10.00 la vendita libera di “RADICI PROFONDE”, la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2026/27.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena oppure all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Per chi lo desidera, la possibilità di rateizzare il pagamento in comode rate. La campagna abbonamenti azzurra prevede più fasi di vendita, con prezzi ridotti per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65 e persone con disabilità e una tariffa speciale dedicata alle famiglie.

PUNTI VENDITA, DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2026/27 presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Unione Clubs Azzurri oppure online attraverso la piattaforma https://empolifc.vivaticket.it/index.php.

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Mercoledì 29 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Giovedì 30 e venerdì 31 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 1 agosto dalle ore 9.30 alle ore 13.00

EMPOLI POINT (Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)

Mercoledì 29 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Giovedì 30 e venerdì 31 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30



UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da mercoledì a venerdì dalle 21.00 alle 23.00

Ricordiamo che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati.

Ricordiamo che la prima fase dedicata ai vecchi abbonati si è chiusa con 2477 tessere rinnovate.