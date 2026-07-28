La Lega di Serie B ha finalmente reso noto il programma dettagliato delle prime cinque giornate di campionato, con anticipi e posticipi. Vediamo quindi nel dettaglio quando l’Empoli sarà chiamato in causa in questo avvio della stagione 2026-2027.

Come già noto, il campionato degli azzurri inizierà al “Carlo Castellani” contro la Cremonese. La gara è stata programmata per sabato 22 agosto alle ore 21, un orario decisamente inusuale per il calcio italiano. L’anticipo che aprirà ufficialmente il campionato di Serie B sarà invece quello tra Vicenza e Catanzaro, in programma venerdì 21 agosto alle ore 20.30. Per quanto riguarda la seconda giornata, l’Empoli sarà impegnato in trasferta sul campo del Mantova. La sfida è in calendario per domenica 30 agosto alle ore 19.

Alla terza giornata gli azzurri giocheranno ancora lontano dal Castellani, questa volta contro la Carrarese. L’incontro è stato fissato per sabato 5 settembre alle ore 19.30. La quarta giornata coinciderà con il primo dei tanti derby toscani della stagione. L’Empoli ospiterà infatti l’Arezzo venerdì 11 settembre, con fischio d’inizio alle ore 19. Infine, la quinta giornata vedrà la formazione di Guido Pagliuca impegnata sul campo del Modena. La partita si disputerà domenica 20 settembre alle ore 19.30. Di seguito il riepilogo delle nostre gare

Prima giornata – Sabato 22 agosto 2026, ore 21:00

Empoli-Cremonese

Seconda giornata – Domenica 30 agosto 2026, ore 19:00

Mantova-Empoli

Terza giornata – Sabato 5 settembre 2026, ore 19:30

Carrarese-Empoli

Quarta giornata – Venerdì 11 settembre 2026, ore 19:00

Empoli-Arezzo

Quinta giornata – Domenica 20 settembre 2026, ore 19:30

Modena-Empoli