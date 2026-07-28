Quella che si giocherà sabato non sarà la prima amichevole estiva tra gli azzurri e gli aquilotti. Si deve tornare con la mente esattamente ad otto anni fa, il 28 luglio 2018. Gli azzurri, allenati da Aurelio Andreazzoli erano freschi di promozione in serie A. Si giocò a Sarzana e la gara terminò 2-2: vantaggio di Caputo, rimonta ligure con Mora ed Okereke e poi il pari grazie all’augol di Terzi. L’undici inziale dell’Empoli fu: Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Maietta, Pasqual; Traorè, Bennacer, Krunic; Zajc; Caputo, Mraz. Entrarono poi Provedel, Romagnoli, Veseli, Untersee, La Gumina, Jakupovic, Ricci. Vediamo le immagini salienti.