Quella che si giocherà sabato non sarà la prima amichevole estiva tra gli azzurri e gli aquilotti. Si deve tornare con la mente esattamente ad otto anni fa, il 28 luglio 2018. Gli azzurri, allenati da Aurelio Andreazzoli erano freschi di promozione in serie A. Si giocò a Sarzana e la gara terminò 2-2: vantaggio di Caputo, rimonta ligure con Mora ed Okereke e poi il pari grazie all’augol di Terzi. L’undici inziale dell’Empoli fu: Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Maietta, Pasqual; Traorè, Bennacer, Krunic; Zajc; Caputo, Mraz. Entrarono poi Provedel, Romagnoli, Veseli, Untersee, La Gumina, Jakupovic, Ricci. Vediamo le immagini salienti.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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