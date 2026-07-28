Trova sistemazione anche un altro degli ex azzurri della passata stagione. Come sapete, ogni estate seguiamo con attenzione le evoluzioni di mercato dei calciatori che hanno fatto parte dell’ultima rosa dell’Empoli, anche quando non sono di proprietà del club. Rares Ilie, che inizialmente sembrava vicino all’Avellino e successivamente a un ritorno al Catanzaro, vestirà invece la maglia del Mantova, dove ritroverà Lorenzo Ignacchiti.

A differenza di quest’ultimo, però, Ilie non era un giocatore di proprietà dell’Empoli. Il club azzurro vantava un diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, che, come previsto, non è stato esercitato. Il trequartista rumeno è così rientrato al Nizza, società proprietaria del suo cartellino, prima del trasferimento a titolo definitivo al Mantova. Non ne facciamo mistero, e lo avevamo già scritto nel corso della stagione: Ilie è stato probabilmente una delle maggiori delusioni dell’ultimo campionato, soprattutto in rapporto alle aspettative che lo accompagnavano al momento del suo arrivo.

Dopo un precampionato molto positivo e alcuni sprazzi che lasciavano intravedere le qualità tecniche che tutti gli riconoscevano, il fantasista rumeno si è progressivamente smarrito. Se si esclude il gol, comunque pesante, realizzato a Cesena nel momento migliore della stagione azzurra, il suo contributo è stato decisamente inferiore a quanto ci si sarebbe potuti attendere. L’Empoli ritroverà Ilie da avversario già molto presto: il Mantova sarà infatti l’avversario degli azzurri nella seconda giornata del prossimo campionato di Serie B.