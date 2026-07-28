Di questa situazione stiamo parlando ormai da alcuni giorni, fin da quando, il 21 luglio scorso, avevamo lanciato la prima indiscrezione. Adesso possiamo raccontare che sono stati raggiunti tutti gli accordi necessari per definire il trasferimento. Lapo Deli, centrocampista centrale classe 2006 della Fiorentina, è ormai pronto a sbarcare a Empoli. Di fatto manca soltanto la sua presenza fisica.

Come abbiamo già scritto nel nostro approfondimento sul calciomercato azzurro, Deli si trova attualmente in Inghilterra insieme alla prima squadra viola, impegnata in una serie di amichevoli. Domani, tra l’altro, la Fiorentina affronterà il Watford allenato da Alessio Dionisi. Una volta conclusa la tournée inglese e dopo aver usufruito, eventualmente, di uno o due giorni di riposo, il giovane centrocampista raggiungerà Empoli per formalizzare il proprio trasferimento in azzurro. Possiamo quindi parlare di un’operazione ormai ai dettagli e inserire già il nome di Deli tra i calciatori che Guido Pagliuca avrà a disposizione nella prossima stagione.

Come abbiamo già raccontato, si tratta di un centrocampista centrale che fa dell’intelligenza tattica la propria qualità principale. Non è un interditore puro né un giocatore particolarmente aggressivo nell’uno contro uno, ma è un elemento capace di leggere molto bene le situazioni di gioco e di intercettare le linee di passaggio, aspetto sul quale lo staff tecnico azzurro sta lavorando con grande intensità in queste settimane. Nella passata stagione Deli è stato uno dei punti di riferimento della Fiorentina Primavera campione d’Italia. Il classe 2006 ha disputato praticamente tutta la stagione da titolare, prendendo parte anche alla semifinale vinta 2-0 contro il Bologna e alla finale conquistata per 2-1 contro il Parma. A livello statistico ha realizzato due reti, la prima all’esordio stagionale contro il Torino e la seconda alla ventiseiesima giornata contro la Lazio. A queste ha aggiunto anche quattro assist: uno contro il Genoa, uno nella gara d’andata contro la Lazio e due contro il Torino.

Anche in questo caso, come per Romagnoli, possiamo fermarci qui. La trattativa è ormai in porto, di fatto conclusa. Manca soltanto il rientro del giocatore in Italia, la firma sui documenti e, successivamente, l’annuncio ufficiale da parte dei due club. A questo punto non resta che attendere quei passaggi formali.