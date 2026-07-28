Ne abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine, raccontando di come l’ipotesi di un prolungamento del rapporto con Simone Romagnoli fosse tra le idee concrete del club azzurro. Adesso possiamo confermare che le parti hanno raggiunto l’accordo e che il rinnovo verrà ratificato nei prossimi giorni. C’è totale intesa, così come c’è la volontà reciproca di proseguire insieme. Simone Romagnoli, nonostante la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno, sarà quindi a disposizione di Guido Pagliuca per la stagione 2026-2027.

Con il suo ritorno sarà inevitabilmente interessante capire anche quale sarà la nuova gerarchia relativa alla fascia di capitano, aspetto che verrà definito più avanti, così come saranno chiariti i dettagli dell’accordo. L’impressione è che il nuovo contratto possa avere durata annuale, anche se su questo sarà necessario attendere l’ufficialità. Non è escluso, e qui entriamo nel campo delle semplici supposizioni, che per Romagnoli possa esserci in futuro anche un percorso all’interno dell’Empoli oltre la carriera da calciatore. Parliamo infatti di una persona di grande spessore umano, dotata di intelligenza, umiltà e di un forte senso di appartenenza ai colori azzurri. Il suo contributo, probabilmente, sarà importante non soltanto in campo, ma anche e soprattutto all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta da sempre una figura di riferimento.

Sarà poi Guido Pagliuca a valutare quale potrà essere il suo impiego nel corso della stagione, anche in base alla condizione fisica del difensore. Lo scorso campionato Romagnoli ha trovato spazio soltanto nel finale, confermando ancora una volta la sua grande abnegazione, pur con qualche inevitabile difficoltà legata al lungo periodo di inattività. A questo punto non resta che attendere l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni. Possiamo però anticipare che Simone Romagnoli tornerà a vestire la maglia dell’Empoli.