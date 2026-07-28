Ne abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine, raccontando di come l’ipotesi di un prolungamento del rapporto con Simone Romagnoli fosse tra le idee concrete del club azzurro. Adesso possiamo confermare che le parti hanno raggiunto l’accordo e che il rinnovo verrà ratificato nei prossimi giorni. C’è totale intesa, così come c’è la volontà reciproca di proseguire insieme. Simone Romagnoli, nonostante la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno, sarà quindi a disposizione di Guido Pagliuca per la stagione 2026-2027.
Con il suo ritorno sarà inevitabilmente interessante capire anche quale sarà la nuova gerarchia relativa alla fascia di capitano, aspetto che verrà definito più avanti, così come saranno chiariti i dettagli dell’accordo. L’impressione è che il nuovo contratto possa avere durata annuale, anche se su questo sarà necessario attendere l’ufficialità. Non è escluso, e qui entriamo nel campo delle semplici supposizioni, che per Romagnoli possa esserci in futuro anche un percorso all’interno dell’Empoli oltre la carriera da calciatore. Parliamo infatti di una persona di grande spessore umano, dotata di intelligenza, umiltà e di un forte senso di appartenenza ai colori azzurri. Il suo contributo, probabilmente, sarà importante non soltanto in campo, ma anche e soprattutto all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta da sempre una figura di riferimento.
Sarà poi Guido Pagliuca a valutare quale potrà essere il suo impiego nel corso della stagione, anche in base alla condizione fisica del difensore. Lo scorso campionato Romagnoli ha trovato spazio soltanto nel finale, confermando ancora una volta la sua grande abnegazione, pur con qualche inevitabile difficoltà legata al lungo periodo di inattività. A questo punto non resta che attendere l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni. Possiamo però anticipare che Simone Romagnoli tornerà a vestire la maglia dell’Empoli.
Bentornato Simone!!
Da chioccia per Guarino (giocatore che può essere considerato simile a lui) e gli altri giovani, sarebbe perfetto.
Che la società non faccia errore però di considerarlo un titolare. Dobbiamo pensarlo come disponibile una 15/20 partine l’anno.
Sinceramente uno di livello al posto di Lovato però ci vuole.
Tosto e Indragoli solo uno dei due terrei
Con tutto il bene ma l’anno scorso ha giocato due partite “amichevoli”. Non si può ripartire da giocatori simili
piano con le parole sennò ti tirano il collo
grosso battitore di mani
Si deve ripartire da professionisti come Romagnoli.
sempre forza Empoli
In una squadra di giovani sarà fondamentale!! Bentornato Simone!!
E giocherà più partite di quello che credete. Bentornato Simone
Romagnoli e’ un vincente.Serio e diligente.Al centro della difesa,se sta bene fisicamente,puo’ dare ancora molto.Carlo B
troppo furbo sei arrivato a preparazione finita….basta non costin nulla si prendono tutti grazie monteboro siete fantastici questo è il rispetto per i tufosi
Andava bene per 2 partite in emergenza con la difesa dentro l area di rigore.
Non certo per cominciare una stagione.
Sono contento pensando alla situazione disastrosa dello scorso anno, guarino in primis, un po’ meno pensando che sia questo il colpo del mercato
altro colpo al risparmio…..
Ottimo ragazzo! soprattutto importante per lo spogliatoio