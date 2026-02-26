Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, quella che si giocherà sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena. Un test importante per dare continuità al buon pareggio ottenuto a Frosinone, con la speranza di rivedere lo stesso Empoli sul piano della prestazione. Una gara che mette in palio punti pesanti, sia guardando alla necessità di allontanarsi dalla zona calda della classifica, sia provando, perché no, a riavvicinarsi a quella dei play-off.

Come di consueto, saranno soprattutto gli ultimi due allenamenti a porte chiuse, quello di oggi e quello di domani, a fornire indicazioni più chiare sull’undici che scenderà in campo dal primo minuto. Al momento, da un punto di vista tattico, la sensazione è che si vada avanti con il 3-5-2. In difesa Guarino dovrebbe tornare tra i titolari davanti a Fulignati, andando a completare il terzetto con Lovato e Obaretin. A centrocampo sarà necessario sopperire alle assenze di Magnino ed Elia, entrambi squalificati. Se sulla corsia di sinistra la scelta sembra abbastanza scontata, con Moruzzi pronto a partire dal primo minuto, restano invece più dubbi su chi prenderà il posto dell’ex Modena. Yepes appare al momento leggermente in vantaggio, ma attenzione anche alla possibilità di vedere Nicolas Haas. In alcuni spezzoni di allenamento è stato provato anche Saporiti come mezzala, ma la sensazione è che per lui possa esserci spazio a gara in corso, magari ridisegnando l’assetto tattico. In attacco è certa la presenza di Stiven Shpendi, che andrà nuovamente a incrociare le lame con il gemello. Al suo fianco resta aperto un ballottaggio a tre, con Fila che, allo stato attuale, sembra essere in vantaggio sugli altri.

Da ricordare infine che non sarà della partita Ghion, fermo per infortunio, che si aggiunge alla lista degli indisponibili insieme al lungo degente Pellegri, la cui stagione può ormai considerarsi conclusa.