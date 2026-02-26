Il portiere azzurro Andrea Fulignati ha parlato ieri al quotidiano “Il Tirreno” sul momento della squadra in vista della prossima gara con il Cesena.
Partiamo dall’episodio del petardo esploso durante la gara con il Frosinone
“Io ero concentrato sulla palla e all’inizio non mi sono reso conto del petardo, poi quando è scoppiato mi sono accorto che era vicino a me, ai piedi. Ho avuto un leggero sibilo all’orecchio destro per 2 o 3 secondi. Quando ho visto che era un petardo piccolino ed il fastidio all’orecchio era passato, mi sono rialzato e basta.”
E’ la prima volta che le succede qualcosa del genere?
“Si, un petardo mi pare sia la prima volta. Comunque può capitare che dalle curve ti arrivi qualcosa. Può succedere, sono gesti di singoli che non rappresentano tutta una tifoseria. Sarebbe brutto generalizzare, si tratta del gesto stupido di una persona.”
Le ha fatto più male il petardo o la mancata vittoria dopo una buona prova dell’Empoli?
“Di più non aver vinto. Penso che il primo tempo meritassimo di chiuderlo diversamente. Questo poteva condizionare anche la ripresa e forse ci avrebbe permesso di portare a casa una vittoria che manca da tanto. Sotto questo punto di vista sono e siamo rammaricati, contenti della prestazione che però poi diventa fine a se stessa, perché in questo momento ci serve vincere.”
Cosa manca all’Empoli per tornare ai tre punti e cosa servirà per riuscirci sabato col Cesena?
“Penso che una vittoria serva, anche “sporca”. Ci darebbe un po’ di fiducia. In questo momento mancano i tre punti, la speranza è quella di riuscirci da sabato. Ma sappiamo che in Serie B ogni gara ha la sua storia. Il Cesena sotto tanti punti di vista è diverso dal Frosinone, che è una squadra atipica per il campionato. Sarà una partita differente e quello che si è fatto venerdì non conta: dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria.”
Forza Fuli.
La vittoria serve come il pane, ma Sabato sarà durissima. Ancor più dura di Frosinone.
Servirà concentrazione massima e fare una prestazione sopra le righe da parte di tutti i 16 in campo
Intervista inappuntabile!
Bravo Andrea, dobbiamo riuscire a prenderci una vittoria il prima possibile. Non importa se immeritata, se all’ultimo minuto, se di cu@o o con rigore inventato.
Ma la classifica va smossa in maniera pesante, per acquistare fiducia e per raggiungere la quota salvezza il prima possibile, senza farci coinvolgere nei bassifondi…
1-0 su rigore. Shpendi.
Speriamo solo che sia lo Shpendi giusto! 😂😂😂
Fuli sei un grande!
Fulignati e’ un ottimo portiere.Ma deve evitare di fare i passaggini che sono inutili e dannosi e deve uscire di più sui cross.Carlo B
Per ottenere una vittoria anche “sporca”, o ottenuta all’ultimo minuto, devi saperla ottenere, e se affronti la partita senza aggressività, e addirittura lasci le redini del gioco al Cesena, la partita non la vincerai mai !
partita chiave: se l’Empoli vince si tira fuori dalle ambasce, se perde vede la Serie C
Secondo me sbaglia.. Che fiducia potrà mai dare una vittoria risicata ed immeritata.
Credo che il campionato trascorso lo abbia ampiamente dimostrato all’indomani di vittorie raggiunte in modo inguardabile.
Credo che invece ci voglia una ottima prestazione, convincente, di personalità e poi alla lunga i risultati arriveranno.
sabato fuli preparati che avrai da toccare un centinaio di palloni…schema due…palla indietro e lancio lungo per nessuno