Campionato Primavera 2

21a giornata

 

EMPOLI – Avellino

Sabato 28 febbraio   – ore 12.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Benevento Monopoli Sabato 28 febbraio

 

 14.30
Crotone Ascoli Sabato 28 febbraio

 

 11.00
Perugia Ternana Lunedì 2 marzo 15.30
Pescara Catanzaro Sabato 28 febbraio

 

 14.30
Pisa Bari Sabato 28 febbraio

 

 11.00
Salernitana Palermo Sabato 28 febbraio

 

 14.30
Spezia Cosenza Sabato 28 febbraio

 

 11.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI

Sabato 28 febbraio –  ore 10.30

A Catanzaro  – Centro Tecnico Federale FIGC – LND

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI

Domenica 1 marzo –  ore 10.30

A Catanzaro  – Centro Tecnico Federale FIGC – LND

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI

Sabato 28 febbraio –  ore 10.30

A Catanzaro  – Centro Tecnico Federale FIGC – LND – Campo 2

