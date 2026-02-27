Campionato Primavera 2
21a giornata
EMPOLI – Avellino
Sabato 28 febbraio – ore 12.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Benevento
|–
|Monopoli
|Sabato 28 febbraio
|14.30
|Crotone
|–
|Ascoli
|Sabato 28 febbraio
|11.00
|Perugia
|–
|Ternana
|Lunedì 2 marzo
|15.30
|Pescara
|–
|Catanzaro
|Sabato 28 febbraio
|14.30
|Pisa
|–
|Bari
|Sabato 28 febbraio
|11.00
|Salernitana
|–
|Palermo
|Sabato 28 febbraio
|14.30
|Spezia
|–
|Cosenza
|Sabato 28 febbraio
|11.00
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 20a Giornata
Catanzaro – EMPOLI
Sabato 28 febbraio – ore 10.30
A Catanzaro – Centro Tecnico Federale FIGC – LND
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 20a Giornata
Catanzaro – EMPOLI
Domenica 1 marzo – ore 10.30
A Catanzaro – Centro Tecnico Federale FIGC – LND
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 20a Giornata
Catanzaro – EMPOLI
Sabato 28 febbraio – ore 10.30
A Catanzaro – Centro Tecnico Federale FIGC – LND – Campo 2
