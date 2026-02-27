L’ex centrocampista azzurro Marcel Buchel ha rilasciato alcune dichiarazione a TuttoCesena in vista della gara di domani al Castellani tra l’Empoli e il Cesena.

La sorprende un Empoli così in basso in classifica?

“Sì, perché secondo me la squadra è forte e nell’ultima partita a Frosinone lo hanno dimostrato alla grande. Hanno giocatori che possono fare la differenza in serie B e nel rush finale possono far fastidio a chiunque”.

E dire che sono stati proprio gli azzurri a farla debuttare in serie A…

“Anni bellissimi. Empoli è una piazza molto tranquilla, si lavora bene e non si hanno pressioni: è una famiglia. Purtroppo è finita male, con una retrocessione dalla A alla B, anche per colpa mia. Ma davvero, Empoli è una grande piazza”.

Qual è il segreto dei toscani nel riuscire a lanciare sempre così tanti talenti?

“Non hanno pressione e lavorano da anni così. C’è un centro sportivo all’avanguardia, i ragazzi sono seguiti anche fuori dal campo e poi si allenano alla grande: chi ha qualità, fin da piccolo viene mandato con i più grandi. È un club che in Italia ha grande credibilità per il lavoro che fa con i giovani”.