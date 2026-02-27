Il centrocampista azzurro Duccio Degli Innocenti ha rilasciato ieri un’intervista al quotidiano “La Nazione” per parlare del momento della squadra.

Cosa vi portate da Frosinone?

“Siamo in parte contenti della partita fatta, l’avevamo preparata in quel modo e sapevamo che potevamo avere le nostre opportunità. E’ un momento in cui non stiamo raccogliendo tutto ciò che meritiamo, però stiamo lavorando anche su questo e da sabato vogliamo prenderci quello che non siamo riusciti ancora ad ottenere.”

Vi siete dati una spiegazione per queste prestazioni altalenanti?

“Ci stiamo lavorando, abbiamo fatto dei filotti di vittorie come gare in cui non abbiamo fatto risultato. Dal match con il Cesena vogliamo tornare alla vittoria.”

Cesena, una squadra in palese difficoltà….

“Forse non sono nel loro miglior momento, però sappiamo che è una squadra forte costruita per rimanere in alto in classifica. Dobbiamo preparare bene la partita, come abbiamo sempre fatto, e stare attenti alle loro caratteristiche che potrebbero metterci in difficoltà. Sappiamo di poter “fare male” a chiunque, vogliamo fare una grande gara.”

All’andata si è visto forse il miglior Empoli, sabato cosa non dovrà mancare?

“Tutto passa dall’atteggiamento, dalla voglia di vincere e di non prendere gol. Non è mai mancata, però soprattutto in questo momento in cui sembra non bastare ce ne vuole ancora di più.”

Manca qualche gol dai centrocampisti?

“E’ vero, ma stiamo facendo dei passi in avanti anche da questo punto di vista. Venivamo da partite in cui non avevamo segnato, ma venerdì ne abbiamo fatti due in casa di una squadra di alta classifica e in salute, significa che la strada è giusta. Lavoriamo anche per i gol dei centrocampisti, soprattutto in questa fase di stagione saranno molto importanti.”

E’ stato utilizzato come mezzala e mediano, ha preferenze?

“Sono due ruoli che ho sempre ricoperto. Ultimamente, a parte queste due gare, ho sempre giocato da mezzala, è successo sia a Lecco che a Spezia. Mentre ho giocato da mediano nelle giovanili. Mi trovo bene in entrambe le posizioni.”

Bene negli spazi, è contro squadre chiuse che dovete migliorare?

“In queste ultime partite abbiamo notato questa cosa. Quando affrontiamo squadre che si chiudono e non ci sono spazi ci possono essere difficoltà. Dobbiamo essere pronti anche a questo tipo di partite. Vogliamo crescere e continuare a essere pericolosi contro le squadre che ci lasciano campo perché abbiamo degli attaccanti forti negli spazi.”

Da giovane cresciuto a Monteboro, cosa significa per lei vestire questa maglia?

“L’ho sempre voluto. Se chiedi a qualsiasi bambino o ragazzo del settore giovanile tutti ti rispondono che vorrebbero giocare un giorno con la maglia dell’Empoli in prima squadra. Per me vuol dire tanto. Ho sempre ringraziato la società perché ci fa crescere.”

Qual è in questo momento l’obiettivo più concreto?

“Concentrarci sul presente, partita dopo partita, la B è un campionato talmente difficile che non si può fare tanti programmi. Siamo concentrati a fare più punti possibile per stare sereni e lavorare bene.”

Sogno nel cassetto?

“Fare una grande stagione e trovare il gol.”