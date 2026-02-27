L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara del Castellani con l’Empoli.

“Dobbiamo fare qualcosa in più rispetto all’ultimo periodo.

Rispetto agli ultimi risultati e a un parallelo con la scorsa stagione, forse l’unico vero elemento su cui ragionare è che quest’anno abbiamo meno possibilità di cambiare le partite, ma non riesco davvero a fare paragoni. Un’altra cosa è che giochiamo sempre con la stessa ‘faccia’, sia che il risultato vada bene o vada male. Questo nella prima parte di stagione ci ha permesso di fare grandi cose, e adesso è forse diventato un difetto: non percepiamo il pericolo”

“La testa dei ragazzi forse può essersi appesantita, ma sarebbe un bene. I dati ci dicono che anche le gambe stanno bene – prosegue Mignani, che controbatte a chi fa notare il momento no di Klinsmann jr. –. Non ho mai pensato che fossero gli errori dei singoli a complicare le partite, perché la squadra è sempre stata in grado di ribaltare la situazione: adesso non ci riesce, ma ci impegneremo per tornare a farlo. Quella che stiamo vivendo non è una situazione drammatica, e da questa situazione si può uscire”.

Con indisponibili Arrigoni, Castrovilli e Magni, anche volendo, sarebbe impossibile pensare a un turnover: “La testa e i pensieri sono solo a Empoli, non all’infrasettimanale – conclude il mister –: loro sono equilibrati, fisici dietro con quinti molto rapidi e attaccanti completi e vivaci. Sono una squadra pericolosa”.

