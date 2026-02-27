Punti pesanti il palio al Castellani domani contro il Cesena. Una vittoria potrebbe seriamente riportare gli azzurri a lottare per un posto nei playoff, di contro, un brutto risultato potrebbe avvicinare la zona playout. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 come modulo di partenza. Rientra Guarino nel trio difensivo con Lovato ed Obaretin. In mezzo mancheranno per squalifica Magnino ed Elia; per il secondo dovrebbe esserci Moruzzi mentre Yepes è il candidato numero uno per fare la mezzala al posto dell’ex Modena. In avanti, sicuro Shpendi, c’è ballottaggio a tre con Fila che potrebbe spuntarla. Problemi per Ceesay che non sarà del match.

Gli indisponibili sono: Ghion, Pellegri, Magnino, Elia, Ceesay.

Mister Dionisi vuol rivedere lo spirito visto a Frosinone mettendo però in guardia su un avversario che ha voglia di riscatto.

In casa Cesena di sicuro c’è il modulo, che sarà un 3-5-2, ma per la formazione i dubbi sono molti dopo le tre sconfitte consecutive. In difesa potrebbero tornare titolari Guidi e Zaro con Mangraviti a completare il reparto. In attacco è certo del posto Shpendi, al suo fianco ballottaggio tra due ex: Cerri ed Olivieri. Altra certezza dovrebbe essere un altro ex, Castagnetti in cabina di regia. Ciervo e Frabotta dovrebbero essere i due quinti mentre le mezzali potrebbe essere Bisoli e Berti. Da capire se Castrovilli sarà tra i convocati.

Il tecnico Mignani non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Yepes, Degli Innocenti, Ignacchiti, Moruzzi; Shpendi, Fila.

3-5-2: Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Cerri.