Punti pesanti il palio al Castellani domani contro il Cesena. Una vittoria potrebbe seriamente riportare gli azzurri a lottare per un posto nei playoff, di contro, un brutto risultato potrebbe avvicinare la zona playout. Vediamo le ultime.
In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 come modulo di partenza. Rientra Guarino nel trio difensivo con Lovato ed Obaretin. In mezzo mancheranno per squalifica Magnino ed Elia; per il secondo dovrebbe esserci Moruzzi mentre Yepes è il candidato numero uno per fare la mezzala al posto dell’ex Modena. In avanti, sicuro Shpendi, c’è ballottaggio a tre con Fila che potrebbe spuntarla. Problemi per Ceesay che non sarà del match.
Gli indisponibili sono: Ghion, Pellegri, Magnino, Elia, Ceesay.
Mister Dionisi vuol rivedere lo spirito visto a Frosinone mettendo però in guardia su un avversario che ha voglia di riscatto.
In casa Cesena di sicuro c’è il modulo, che sarà un 3-5-2, ma per la formazione i dubbi sono molti dopo le tre sconfitte consecutive. In difesa potrebbero tornare titolari Guidi e Zaro con Mangraviti a completare il reparto. In attacco è certo del posto Shpendi, al suo fianco ballottaggio tra due ex: Cerri ed Olivieri. Altra certezza dovrebbe essere un altro ex, Castagnetti in cabina di regia. Ciervo e Frabotta dovrebbero essere i due quinti mentre le mezzali potrebbe essere Bisoli e Berti. Da capire se Castrovilli sarà tra i convocati.
Il tecnico Mignani non ha parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Yepes, Degli Innocenti, Ignacchiti, Moruzzi; Shpendi, Fila.
3-5-2: Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Cerri.
Formazione che non mi piace per niente. Praticamente è un 5-3-2 in casa, Moruzzi e Candela sono due terzini, non due centrocampisti. Formazione super conservativa.
cesay il piu grande bidone degli ultimi anni insieme a tanti altri
Senza Elia e anche Ceesay non c’è nessuno con un minimo di fantasia che possa saltare l’uomo. Inoltre loro a centrocampo sono molto superiori…domani sarà durissima
io darei una possibilità di rilancio a Ilie…comunque Saporiti poi deve entrare..ma quando finisce questo ca…o di campionato anonimo senza obbiettivi senza nerbo di un Empoli mai così scarso..la società deve fare festa al più presto
stiamo attenti a non averlo all’ultima giornata l’obbiettivo. Facciamolo diventare soft alla fine questo campionato, dai reta. Poi tutti quelli che arrivato a metà classifica che dovrebbero fare, tagliarsi le vene?