Come vi avevamo anticipato una settimana fa, si è materializzato il passaggio di Ank Asmussen al Pineto, formazione che milita in Serie C. Come si evince dal comunicato della formazione abruzzese, il calciatore danese, classe 2005, lascia Empoli a titolo definitivo:

Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’Empoli Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista danese Ank Asmussen, classe 2005. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.

Asmussen è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, proseguendo il proprio percorso di crescita nella scorsa stagione tra Rimini e Ghiviborgo.

“Ho trovato una società seria e appassionata, che ha dimostrato grande stima nei miei confronti e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il mister e con i miei nuovi compagni per ripagarla. Darò il massimo ogni giorno per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”

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Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

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