Come vi avevamo anticipato una settimana fa, si è materializzato il passaggio di Ank Asmussen al Pineto, formazione che milita in Serie C. Come si evince dal comunicato della formazione abruzzese, il calciatore danese, classe 2005, lascia Empoli a titolo definitivo:
Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’Empoli Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista danese Ank Asmussen, classe 2005. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.
Asmussen è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, proseguendo il proprio percorso di crescita nella scorsa stagione tra Rimini e Ghiviborgo.
“Ho trovato una società seria e appassionata, che ha dimostrato grande stima nei miei confronti e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il mister e con i miei nuovi compagni per ripagarla. Darò il massimo ogni giorno per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”
A quanto è stato ceduto? 100mila Euro?
Già a quanto ?
Sarà stato tanto peggio di Lapo Deli , al netto del ruolo?Vedremo…
Nome che ricordava troppo Rasmussen, hanno fatto bene a cederlo
In realtà , per quanto è stato venduto, a chi di dovere dovrebbe evocare dolci ricordi…Dico Rasmussen..
Se vogliamo fare una pazzia e lanciare il cappello per aria, proverei a riprendere lui (sperando la testa sia a posto), visto i 150k:
https://www.transfermarkt.it/nikola-ninkovic/profil/spieler/168944
Classico esempio di talento sprecato…
posa il fiasco
soldi in tasca evvivaaaa si fa il TFR GRAZIE PRES.
Almeno stara’ al fresco
che brutta fine.