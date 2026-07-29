Prima avventura nel calcio dei “grandi” per il portiere Tommaso Lastoria, classe 2008, che si è accasato al Follonica Gavorrano con la formula del prestito. Lo ha reso noto la società maremmana attraverso una nota sui propri profili social. Lo scorso anno Lastoria è stato il secondo portiere della formazione Primavera, ma ha comunque fatto qualche partita da titolare, quando Filippeschi lo ha preferito a Versari.

Tra l’altro anche quest’ultimo ha lasciato provvisoriamente Empoli e firmato per il Piacenza in Serie D. Da registrare anche la cessione, sempre a titolo momentaneo, di Filippo Lapo Vertua all’Ostiamare, come già vi avevamo accennato un paio di mesi fa.