Prima avventura nel calcio dei “grandi” per il portiere Tommaso Lastoria, classe 2008, che si è accasato al Follonica Gavorrano con la formula del prestito. Lo ha reso noto la società maremmana attraverso una nota sui propri profili social. Lo scorso anno Lastoria è stato il secondo portiere della formazione Primavera, ma ha comunque fatto qualche partita da titolare, quando Filippeschi lo ha preferito a Versari.

Tra l’altro anche quest’ultimo ha lasciato provvisoriamente Empoli e firmato per il Piacenza in Serie D. Da registrare anche la cessione, sempre a titolo momentaneo, di Filippo Lapo Vertua all’Ostiamare, come già vi avevamo accennato un paio di mesi fa.

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Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

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