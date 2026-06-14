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13′ Sanogo (I); 17′ Chico (E); 64′ Parisi (I); 67′ Menicagli (E)

EMPOLI: Puccioni, Zega, Atzeni (41′ Muharremi), Cattin, Fanucchi, Falconi, Koffi, Dalla Bona, Chico (61′ Cristiano), Menicagli (78′ Franchi), Merlin (74′ Princenton).

A Disp: Lombardo, Di Natale, Rivieri, Testi, Allochis.

Allenatore: Alessio Gambirasio.

INTER: Spano, Mazza, Pairisi, Ilic, Pietraru (78′ Sare), Grigioni, Sanogo, Rigamonti, Broinas (59′ Giovannoni), Tedesco (59′ Terzuoli), Pititto (51′ Zoumbare) .

A Disp: Beretta, Ottaviani, Barattieri, Fal, Romeo.

Allenatore: Juan Solivellas.

ARBITRO: Sig. Maiellaro di Parma. Assistenti: Apollato/Cavallari.

AMMONITI: 55′ Zega (E); 67′ Menicagli (E); 74′ Cristiano (E)

Tre anni dopo l’Under15 azzurra va a giocarsi una finale scudetto e, lo possiamo dire, si riprende una rivincita proprio contro quell’Inter che nel 2023 (Filippeschi allenatore) ci sconfisse in finale ai rigori. In finale a Rimini – domenica prossima – troveremo il Milan. L’Empoli aveva vinto la gara di andata, a Milano, per 1-0 e quindi basta l’odierno pareggio per festeggiare. Glia azzurri, va detto, hanno fatto molto di più degli attuali campioni d’Italia e sono state davvero tante le occasione sprecate dai nostri, andandoci a prendere diversi rischi visto che, per ben due volte, ci siamo trovati sotto. Bravissimi però i ragazzi di Gabirasio che sono sempre rimasti sul pezzo e sono pervenuti entrambe le volte al pareggio dopo pochi minuti. Se escludiamo i due gol presi (con la nostra difesa un po’ troppo statica) da dire che all’Inter è stato concesso davvero poco di più e la finale è più che meritata per i nostri.

LA CRONACA: Azzurri subito pericolosi dopo meno di un minuto con Merlin che spara sull’esterno della rete, poi al 5′ è Fanucchi a provarci dal limite con palla che esce di non molto. Intono al decimo esce anche l’Inter (fin li inerme) che trova il vantaggio al 13 con un colpo di testa di Sanogo – estremamente libero – che raccoglie un cross da destra di Mazza. Al 17′ però arriva il pari azzurro con un tiro dalla media distanza di Chico che trova una fortunata deviazione di un difensore nerazzurro; impossibile arrivarci per il portiere. Il pallino torna subito in mano ai nostri che prima della sosta per rinfrescarsi al 23′ trovano un bel tiro con Menicagli. Succede poco nella parte finale del primo tempo, le uniche azioni di nota sono una per parte: l’Inter con un tiro pericoloso di Pititto al 36′ che va sull’esterno della rete ed una mazza girata dal lmite di Menicagli, bloccata dal portiere. La prima azione degna di nota della ripresa porta ancora la firma di Menicagli che la mette di poco alta al 48′, poi al 52′ arriva un bel tiro di Merlin ma il portiere blocca. L’Empoli spinge ed 54′ è Chico, da buona posizione, a metterla di poco fuori poi al 60′ è pericolosa l’Inter con un tiro cross di Rigamonti che colpisce la parte superiore della traversa. Al 64′ i nerazzurri tornano in vantaggio con Parisi: azione in cui l’Inter fa quello che crede, poi Parisi all’altezza del rigore si gira e batte Puccioni. Gli azzurrini però non sono domi e tre minuti più tardi trovano il secondo pareggio con Menicagli che sottomisura raccoglie e deposita in gol. Al 75′ c’è una bella chiusura di Fanucchi dentro la nostra area che evita il tiro da ottima posizione agli avanti interisti. Arrembaggio meneghino nel finale alla ricerca del gol che manderebbe ai supplementari ma dietro teniamo bene ed alla fine è festa azzurra !!!!!!!!!!