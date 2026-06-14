Al termine della gara che la nostra Under 15 ha pareggiato a Petroio con l’Inter, con conseguente approdo nella finale Scudetto, abbiamo intervistato il tecnico della squadra, Alessio Gambirasio. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi
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