Al termine della gara che la nostra Under 15 ha pareggiato a Petroio con l’Inter, con conseguente approdo nella finale Scudetto, abbiamo intervistato il tecnico della squadra, Alessio Gambirasio. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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