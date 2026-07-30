Le prossime settimane saranno decisive per disegnare il volto definitivo dell’Empoli. Il mercato è apertissimo e, come spesso accade, saranno probabilmente le uscite a determinare anche le entrate. Ma se oggi dovessimo fotografare la rosa a disposizione di Guido Pagliuca, quali sono i reparti che offrono maggiori garanzie e quali, invece, potrebbero aver bisogno di ulteriori innesti? Abbiamo provato a fare il punto della situazione, analizzando reparto per reparto l’organico azzurro tra certezze, dubbi e scenari ancora tutti da scrivere.

Difesa

È forse il reparto sul quale oggi ci sono più interrogativi. L’arrivo di Romagnoli porta esperienza e affidabilità, ma il mercato potrebbe ancora modificare gli equilibri. Guarino continua a essere un profilo seguito da diversi club e anche Curto potrebbe avere richieste nelle prossime settimane. Se uno dei due dovesse partire, l’Empoli si ritroverebbe inevitabilmente a dover affidare responsabilità importanti a giovani come Tosto, Indragoli e Bembnista, due prospetti interessanti ma ancora con poca esperienza a certi livelli. Per questo non è da escludere che la società resti vigile anche su questo reparto.

Centrocampo

È probabilmente il reparto che, almeno numericamente, offre maggiori garanzie. Le soluzioni non mancano e Pagliuca dispone di giocatori con caratteristiche differenti, potendo alternare maggiore fisicità o più qualità a seconda delle esigenze. È però legittimo chiedersi se possa arrivare un innesto capace di aumentare ulteriormente il tasso tecnico della mediana, soprattutto qualora dovesse concretizzarsi qualche uscita. Sappiamo che arriverà un centrale come Deli e questo potrebbe aprire all’uscita di Yepes anche se tra i due il fattore esperienza è ben diverso.

Attacco

L’arrivo di Distefano ha aggiunto un tassello importante, ma il reparto è tutt’altro che definito. La probabile partenza di Shpendi cambierebbe inevitabilmente gli equilibri offensivi, mentre in casa azzurra si spera di poter trattenere Popov, considerato un elemento sul quale costruire il futuro. Bianchi avrà l’occasione di giocarsi le proprie carte in un contesto tecnico diverso rispetto al passato, mentre alle spalle crescono giovani interessanti come Monaco, che sembra quello più vicino a poter ritagliarsi spazio, senza dimenticare Campaniello e Busiello. Più che il numero degli attaccanti, sarà importante capire quale sarà il livello qualitativo del reparto una volta chiuso il mercato. Chiaro che se Shpendi dovesse partire si dovrà provare a cercare un attaccante con esperienza.