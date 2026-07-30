Le prossime settimane saranno decisive per disegnare il volto definitivo dell’Empoli. Il mercato è apertissimo e, come spesso accade, saranno probabilmente le uscite a determinare anche le entrate. Ma se oggi dovessimo fotografare la rosa a disposizione di Guido Pagliuca, quali sono i reparti che offrono maggiori garanzie e quali, invece, potrebbero aver bisogno di ulteriori innesti? Abbiamo provato a fare il punto della situazione, analizzando reparto per reparto l’organico azzurro tra certezze, dubbi e scenari ancora tutti da scrivere.
Difesa
È forse il reparto sul quale oggi ci sono più interrogativi. L’arrivo di Romagnoli porta esperienza e affidabilità, ma il mercato potrebbe ancora modificare gli equilibri. Guarino continua a essere un profilo seguito da diversi club e anche Curto potrebbe avere richieste nelle prossime settimane. Se uno dei due dovesse partire, l’Empoli si ritroverebbe inevitabilmente a dover affidare responsabilità importanti a giovani come Tosto, Indragoli e Bembnista, due prospetti interessanti ma ancora con poca esperienza a certi livelli. Per questo non è da escludere che la società resti vigile anche su questo reparto.
Centrocampo
È probabilmente il reparto che, almeno numericamente, offre maggiori garanzie. Le soluzioni non mancano e Pagliuca dispone di giocatori con caratteristiche differenti, potendo alternare maggiore fisicità o più qualità a seconda delle esigenze. È però legittimo chiedersi se possa arrivare un innesto capace di aumentare ulteriormente il tasso tecnico della mediana, soprattutto qualora dovesse concretizzarsi qualche uscita. Sappiamo che arriverà un centrale come Deli e questo potrebbe aprire all’uscita di Yepes anche se tra i due il fattore esperienza è ben diverso.
Attacco
L’arrivo di Distefano ha aggiunto un tassello importante, ma il reparto è tutt’altro che definito. La probabile partenza di Shpendi cambierebbe inevitabilmente gli equilibri offensivi, mentre in casa azzurra si spera di poter trattenere Popov, considerato un elemento sul quale costruire il futuro. Bianchi avrà l’occasione di giocarsi le proprie carte in un contesto tecnico diverso rispetto al passato, mentre alle spalle crescono giovani interessanti come Monaco, che sembra quello più vicino a poter ritagliarsi spazio, senza dimenticare Campaniello e Busiello. Più che il numero degli attaccanti, sarà importante capire quale sarà il livello qualitativo del reparto una volta chiuso il mercato. Chiaro che se Shpendi dovesse partire si dovrà provare a cercare un attaccante con esperienza.
Reparto frutta ok.Ci siamo ed alla grande,direi..
Difesa manca il sostituto di Lovato
Centrocampo, manca un giocatore navigato. Se Magnino ha un raffredore sei nella cac.
Att, solo se rimanesse Shpendi forse saresti a posto, ma comunque per me manca uno strutturato da intercambiare con Popov.
Detto questo, questi 3 acquisti sarebbero il minimo per ambire a giocarsi il quartultimo posto.
Altrimenti possiamo anche guardare al Girone B LP come va e cosa ci aspetterà il prossimo anno.
Non è stato preso in considerazione il capitolo portiere ……
Seghetti sarà il titolare di questa stagione ?? Oppure la società lo girerà in prestito in Serie C per un altro anno di esperienza.
Perisan , Brancolini e Filippis ? troppi tutti e 4 , forse qualcuno se ne andrà ?
E chi arriverà se qualcuno arriverà ??
a me fate veramente ridere tutti….
ma quando scrivete certi articoli ci fate i ci siete???
ma vi rendete conto che a questa squadra mancano almeno 6/7 giocatori forti di categoria per salvarsi o no???
ma le leggete le formazioni delle altre squadre o no?
con questa rosa ultimi sicuri battendo tutti i record negativi del campionato
portiere poi?? ma davvero si parte con Seghetti,? mi sembra di impazzire
ho voglia di bestemmiare da ora fino a sera
paolo tanto poi quando inizia il campionato pian piano se ne rendono conto. Il problema è che nessuno dice nulla…
Lo dicono in tanto ma adesso cominciano a guardarci le bucce, anche in questo sito..
Ma davvero paragonate Yepes a Deli? Ragazzi , capisco che non è un fulmine di guerra lo spagnolo, ma lo state confrontando ad un esordiente..
Manca tutto in tutti i reparti, un portiere che sia la metà di fulignati , almeno un centrale bono, due laterali difensivi decenti, a prescindere dai ruoli, un esterno di centrocampo buono ed uno nel
Mezzo che sappia colpire il pallone verso un obbiettivo intenzionale e magari una punta esperta e che sappia trovare la porta.. Ma si parla di Fantacalcio.L’intenzione è farci capire che va bene così, speriamo abbiano ragione.