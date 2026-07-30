Mancano ancora diverse settimane alla chiusura del mercato e le rose sono tutt’altro che definitive, ma le prime quote antepost dei principali bookmaker autorizzati ADM iniziano a delineare quella che, almeno sulla carta, è la griglia di partenza del prossimo campionato di Serie B. Un’indicazione da prendere con le molle, perché la cadetteria ha spesso smentito i pronostici, ma che offre comunque uno spunto interessante per capire come viene percepito oggi il valore delle venti partecipanti.

Le agenzie di scommesse sembrano avere pochi dubbi nell’individuare le quattro principali candidate al primo posto. In cima alla graduatoria c’è l’Hellas Verona, proposto mediamente a 2,50, davanti alla Cremonese (3,25), al Palermo (4,00) e al Pisa (5,50). Subito dietro, però, ecco l’Empoli. La squadra di Guido Pagliuca viene quotata a 7,50, un dato che la colloca in quella che possiamo definire la seconda fascia del campionato, ma soprattutto la pone davanti a società ambiziose come Sampdoria, Cesena, Modena, Vicenza e Benevento. È un segnale che racconta come, nonostante la stagione appena conclusa sia stata ben al di sotto delle aspettative, gli addetti ai lavori continuino a considerare gli azzurri una squadra destinata a recitare un ruolo importante nella prossima Serie B.

Naturalmente si tratta di una fotografia destinata a cambiare. Il mercato è ancora aperto e, soprattutto in casa Empoli, le prossime settimane potrebbero modificare sensibilmente il valore della rosa. Le situazioni legate a diversi giocatori, sia in entrata che in uscita, sono ancora tutte da definire e anche i bookmaker aggiorneranno inevitabilmente le loro valutazioni. Interessante anche il messaggio che arriva dalla parte alta della graduatoria. Verona, Cremonese e Pisa sono tre retrocesse dalla Serie A e vengono considerate, almeno sulla carta, le squadre da battere, mentre il Palermo continua a essere visto come una delle grandi favorite dopo gli importanti investimenti effettuati negli ultimi anni.

Alle spalle dell’Empoli si apre invece un gruppo molto folto, nel quale figurano piazze importanti come Sampdoria e Modena, ma anche realtà in crescita come Cesena e Vicenza. Un equilibrio che conferma ancora una volta quanto la Serie B sia un campionato in cui basta poco per passare dalla lotta per la promozione a quella per un semplice piazzamento nei playoff. Nella parte bassa della graduatoria delle quote trovano posto le neopromosse Arezzo, Carrarese e Virtus Entella (ultima), insieme a Juve Stabia, Mantova, Südtirol, Ascoli, Padova, Avellino e Catanzaro. Una classifica che non riflette del tutto le aspettative iniziali e che in parte è anche sorprendente.

Per l’Empoli, in definitiva, il giudizio dei bookmaker rappresenta un attestato di fiducia ma anche una responsabilità. Essere inseriti nel gruppo delle principali pretendenti significa partire con l’etichetta di squadra chiamata a lottare per le posizioni di vertice, anche se l’obiettivo dichiarato ed evidenziato è salvare la categoria. Poi, come la storia della Serie B insegna praticamente ogni anno, saranno il campo, il mercato e la continuità di rendimento a stabilire se quelle quote estive avranno davvero fotografato i reali valori del campionato